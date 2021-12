La série Xiaomi 12 arrive la semaine prochaine, et voici le premier look officiel

TL;DR

Xiaomi a confirmé un événement de lancement le 28 décembre pour la série Xiaomi 12. La société affirme que le modèle standard sera un produit phare plus petit. Il a également publié une image montrant les Xiaomi 12 et Xiaomi 12 Pro.

Maintenant, Xiaomi s’est rendu sur Weibo pour annoncer un événement de lancement le 28 décembre en Chine à 19h30, heure de Pékin (6h30 HE). La société a également précisé dans le message que le Xiaomi 12 est un produit phare de « petite taille » (en écho aux dimensions précédemment divulguées), tandis que le Xiaomi 12 Pro est un téléphone phare « polyvalent ».

L’affiche d’invitation ci-jointe de Xiaomi nous donne également un aperçu des deux téléphones, montrant une différence de taille notable entre les appareils. Vous pouvez voir l’affiche ci-dessous.

Xiaomi n’a pas encore divulgué de spécifications, mais nous attendons le SoC Snapdragon 8 Gen 1 susmentionné dans au moins un téléphone, une charge filaire de 67 W ou plus et des écrans OLED de 120 Hz. Les dimensions divulguées via le pronostiqueur fréquent Steve Hemmerstoffer indiquent que le modèle vanille ne mesure que 152,7 mm de haut, ce qui le rend légèrement plus grand que le Galaxy S21 mais plus petit que le Galaxy S20 FE et le Redmi Note 10.

Ce n’est peut-être pas la seule annonce de la journée, car le nom du compte MIUI Weibo a abandonné la mise à jour MIUI 13. Les mises à jour de MIUI au cours des dernières années ont été des affaires de bugs sur certains téléphones, mais le message mentionne spécifiquement l’accent mis sur la vitesse et la stabilité.

commentaires