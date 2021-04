La série Xiaomi Mi 11X est lancée en Inde, Mi 11 Ultra atterrit à la remorque

Crédit: Dhruv Bhutani / Autorité Android

Xiaomi a annoncé les Mi 11 Ultra, Mi 11X et Mi 11X Pro pour l’Inde.La série Mi 11X est visuellement similaire mais offre des chipsets et du matériel de caméra différents.Les prix commencent à Rs 29999 pour la base Xiaomi Mi 11X.

Près d’un mois après que la ligne Mi 11 ait fait ses débuts en Chine, Xiaomi a annoncé aujourd’hui la disponibilité du Mi 11 Ultra et de sa nouvelle série Mi 11X en Inde. Alors que le Mi 11 Ultra est le même produit proposé dans d’autres régions, le Mi 11X et le Mi 11X Pro sont des exclusivités du marché indien.

Visuellement, la série Mi 11X est presque une copie conforme de la ligne Redmi K40. Cela comprend la matrice de caméras arrière ovale allongée avec une caméra selfie perforée à l’avant. Les deux téléphones de la série Mi 11X contiennent également des écrans AMOLED plats de 6,67 pouces avec une résolution de 2400 x 1080 et rafraîchissant à 120 Hz. Il est également recouvert de Gorilla Glass 5. Pour alimenter l’écran, il y a une batterie de 4520 mAh avec une charge de 33 W. Les deux téléphones sont également classés IP53.

Bien qu’il y ait beaucoup de chevauchement entre le Mi 11X et le Mi 11X Pro, les différences s’étendent aux spécifications clés des téléphones.

Le Mi 11X Pro reçoit un SoC Snapdragon 888 et un capteur de caméra Samsung HM2 108MP comme ses deux caractéristiques déterminantes. Il est également rejoint par des tireurs tertiaires 8MP et 5MP.

Le Mi 11X se contente d’un SoC Snapdragon 870. Bien qu’il ne soit pas aussi fougueux que le 888, il devrait tout de même donner au Mi 11X des performances légèrement meilleures que les chipsets phares de l’année dernière. Une caméra Sony IMX582 de 48 MP est la vedette du matériel d’imagerie. Il dispose également d’un appareil photo ultra-large 8MP et d’un téléobjectif 5MP.

Xiaomi Mi 11 Ultra arrive également

Crédit: Eric Zeman / Autorité Android

Le Mi 11 Ultra n’a probablement pas besoin d’être présenté. C’est le produit phare de Xiaomi et son produit le plus cher en Inde. Il contient un écran OLED de 6,81 pouces à 120 Hz protégé par Gorilla Glass Victus. En dessous, il y a un SoC Snapdragon 888 alimenté par une batterie de 5000 mAh avec une charge filaire et sans fil de 67 W.

Notre verdict: Test du Xiaomi Mi 11 Ultra

Une caméra principale Samsung GN2 de 50 mégapixels est la vedette du matériel d’imagerie. Il est flanqué de caméras périscopes ultra-larges 48MP et 48MP. Une caméra selfie de 20 MP se trouve à l’avant, mais un écran de 1,1 pouce est monté dans la matrice de caméras pour prendre des portraits avec les caméras arrière. Les autres caractéristiques distinctives incluent une classification IP68, des haut-parleurs stéréo accordés Harman Kardon, la prise en charge de Dolby Vision et une charge sans fil inversée de 10 W.

Prix ​​et disponibilité

Le Xiaomi Mi 11X est disponible en deux variantes de RAM avec 128 Go de stockage. L’option 6 Go est au prix de Rs 29 999 (~ 400 $) tandis que l’option 8 Go se vend au prix de Rs 31 999 (~ 426 $). La vente générale débute le 27 avril.

Le Xiaomi Mi 11X Pro en 8 Go / 128 Go est au prix de Rs 39 999 (~ 533 $), tandis que l’option 8 Go / 256 Go coûte Rs 41 999 (~ 560 $). Les précommandes débutent le 24 avril.

Xiaomi sous-estime la gamme Samsung Galaxy S21 et le OnePlus 9R en Inde. Mais la série Mi 11X n’est pas vraiment sa gamme de produits phare.

Le Xiaomi Mi 11 Ultra a fait ses débuts en Chine à partir de 5 999 yuans (~ 924 $) pour la variante de stockage 8 Go de RAM / 256 Go. Mais l’Inde obtient la version 12 Go / 256 Go à partir de Rs. 69 999 (~ 933 $). Cela signifie qu’il est globalement conforme au prix chinois, mais beaucoup moins cher que le chiffre européen de 1200 € (~ 1446 USD). L’Ultra reste cependant le smartphone le plus cher de Xiaomi dans le pays. Il arrive dans les finitions Cosmic White et Cosmic Black.