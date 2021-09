La série Y: The Last Man se dirige vers FX sur Hulu

La célèbre série de bandes dessinées post-apocalyptiques de Brian K. Vaughan et Pia Guerra Y: The Last Man arrive enfin sur le petit écran chez FX sur Hulu.

Après quelques projets de films avortés, des retards de production et des années de rumeurs, la série Y: The Last Man est prête à être lancée.

Lisez la suite pour tout ce que nous savons, d’où regarder à qui est impliqué à ce à quoi nous pouvons nous attendre lorsque le spectacle frappe le streamer appartenant à Disney.

De quoi parle la série Y : The Last Man ?

Basé sur la série de bandes dessinées de Vertigo Comics de DC, Y: The Last Man a une prémisse plutôt fascinante.

Lorsqu’un événement apocalyptique tue chaque mammifère vivant avec un chromosome Y, le monde est soudainement dominé par les femmes. Dans la bande dessinée, l’existence d’identités transgenres a été reconnue, mais la prémisse a été largement présentée comme un événement qui a tué les hommes du monde.

La série aura, en revanche, des personnages trans. Il peut s’agir de personnages masculins, féminins ou non binaires, selon la showrunner Eliza Clark, qui a pris la parole lors d’un panel de presse de la Television Critics Association plus tôt cette année, où elle a abordé le traitement du genre et de l’identité par l’émission. Ce que les survivants auront en commun, c’est qu’aucun d’entre eux ne porte le chromosome Y.

Y : The Last Man affirmera les identités trans.

Mais un homme cisgenre reste mystérieusement en vie, le chromosome Y intact.

Pourquoi Yorick (et son singe de compagnie mâle Esperluette) ont-ils été épargnés par le sort horrible de tant de personnes ? Comment cette tragédie mondiale s’est-elle produite ? À quoi ressemble le monde avec tous ceux qui portent un chromosome Y disparu ?

Ce n’est un secret pour personne que les hommes cisgenres ont beaucoup profité de l’inégalité systémique. Des PDG aux soldats en passant par les médecins, les chauffeurs de camion et les pilotes de ligne, c’est un monde d’hommes, comme nous le rappelle la bande-son de la bande-annonce de Y: The Last Man. Et l’élimination des hommes (principalement) met en place un scénario de simulation fascinant.

La série suivra les survivants cherchant à découvrir ce qui s’est passé tout en travaillant pour créer une meilleure voie à suivre.

Quand et où peut-on le regarder ?

Y: The Last Man sortira le 13 septembre et devrait être diffusé chaque semaine pendant la durée de sa première saison de 10 épisodes.

L’émission est une production FX et sera disponible en streaming exclusif via FX sur Hulu.

Grâce à son empreinte internationale Star, Disney Plus accueillera Y: The Last Man au Canada, au Royaume-Uni et ailleurs. La série sera diffusée le même jour que son programme Hulu, ce qui signifie qu’elle sera également diffusée le 13 septembre sur ces marchés.

Qui est impliqué ?

Après un certain nombre de changements de casting décrits dans les sections ci-dessous, la série Y: The Last Man met en vedette les acteurs suivants, y compris de très grands noms:

Diane Lane comme Jennifer Brown Ashley Romans comme agent 355 Ben Schnetzer comme Yorick Brown Olivia Thirlby comme héros Brown Amber Tamblyn comme Kimberly Campbell Cunningham Marin Ireland comme Nora Brady Diana Bang comme Dr Allison Mann Elliot Fletcher comme Sam Jordan Juliana Canfield comme Beth Deville Missi Pyle comme Roxanne Paul Gross comme président des États-Unis

La série a été développée par la showrunner Eliza Clark, qui a écrit les deux premiers épisodes, réalisés par Louise Friedberg. Clark est également producteur exécutif, avec Nina Jacobson, Brad Simpson, Mari Jo Winkler-Ioffreda et les créateurs de bandes dessinées Brian K. Vaughan et Pia Guerra.

Notamment, comme l’explique un communiqué de presse de FX, “tous les épisodes de la saison seront réalisés par des femmes et la production compte un nombre important de femmes chefs de département, y compris les deux DP, le concepteur de la production, le créateur de costumes, le directeur de casting, les monteurs, les cascadeurs coordinateur, et plus encore.

N’ont-ils pas essayé de faire ça avant ?

New Line Cinema a tenté d’adapter Y: The Last Man en tant que film dès 2007. C’était un an avant la fin de la bande dessinée. Le réalisateur de Disturbia et I Am Number Four, DJ Caruso, a été sélectionné pour la réalisation, avec Red Eye et Carl Ellsworth de Disturbia à bord pour écrire. Shia LaBoeuf et Zachary Levi ont été discutés pour le rôle de Yorick, et le co-créateur de la bande dessinée Brian K. Vaughan a lui-même rédigé un scénario à un moment donné.

Le projet est resté dans les limbes pendant des années à cause de diverses différences créatives, notamment si le film devait être un long métrage autonome ou faire partie d’une trilogie. Finalement, les droits sont revenus à Vaughan et Pia Guerra en 2014.

Quelques équipes créatives ont essayé de faire décoller un film Y: The Last Man avant que la série ne soit éclairée.

Puis FX a finalement mis la main sur les droits des livres en 2015.

Cette itération de Y: The Last Man a également subi quelques réécritures et changements dans les équipes créatives. Les showrunners originaux, qui ont tourné un pilote avant la commande de la série, ont quitté en raison de différences créatives en 2019.

Eliza Clark est intervenue avec un plan pour tourner la saison avec le même casting, bien que de nouveaux retards et le remplacement de l’acteur de Yorick Barry Keoghan par Ben Schnetzer signifiaient que l’équipe n’était pas prête à tourner avant le début de 2020.

COVID-19 a-t-il affecté la série Y : The Last Man ?

Après tous ces retards de production, Y: The Last Man a également rencontré un problème assez important lorsque la pandémie de COVID-19 a frappé.

Y: The Last Man rejoint un grand nombre d’émissions comme The Morning Show d’Apple TV Plus, Gossip Girl de HBO Max, The Handmaid’s Tale de Hulu, Grace & Frankie de Netflix, et bien d’autres qui ont dû reporter la production en raison de la pandémie.

La production sur Y: The Last Man devait commencer en mars 2020, mais elle a été déplacée en octobre lorsqu’un verrouillage à Toronto a empêché le tournage. Ce dernier retard a conduit à d’autres refontes, Ashley Romans et Olivia Thirlby reprenant les rôles pour lesquels Lashana Lynch et Imogen Poots, respectivement, étaient initialement prévus.

Tournage de la première saison terminée en juillet 2021 à Toronto.

A quoi pouvez-vous vous attendre ?

Les gens qui ont lu les bandes dessinées Y: The Last Man savent s’attendre à des intrigues politiques, des aventures à travers le pays, des théories du complot à gogo et plus que probablement des Amazons des temps modernes.

Mais on n’en sait pas trop sur la série en particulier.

Nous savons d’après les commentaires de la showrunner Eliza Clark que la représentation trans fera partie de la série Y: The Last man d’une manière qui a été largement ignorée dans les bandes dessinées.

“La virilité de Yorick n’est pas ce qui le distingue dans ce monde – c’est son chromosome Y qui le distingue”, a déclaré Clark. « Le genre est diversifié et les chromosomes ne sont pas égaux au genre. Et ainsi, dans notre monde — dans le monde de l’émission de télévision — chaque mammifère vivant avec un chromosome Y meurt. Tragiquement, cela inclut beaucoup de femmes ; il inclut les personnes non binaires ; cela inclut les personnes intersexes… Nous faisons une émission qui affirme que les femmes trans sont des femmes, les hommes trans sont des hommes, les personnes non binaires sont non binaires, et cela fait partie de la richesse du monde avec lequel nous jouons.

Au-delà de cela, vous devrez regarder la série Y: The Last Man pour en savoir plus.

Découvrez-le sur FX sur Hulu à partir du 13 septembre.