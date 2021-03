Paris Jackson et Naomi Campbell

*NEW YORK, NY – Top model international, activiste et philanthrope Naomi Campbell accueille le mannequin, actrice, chanteuse et fille de Michael Jackson, Paris Jackson pour une conversation agréable et enrichissante sur « Pas de filtre avec Naomi » – une série à durée limitée sous son très populaire «Être Naomi» Chaîne Youtube.

Avec plus de 500000 vues, la série Web a invité les fans à #stayhome pendant cette ère sans précédent pour sauver des vies et s’est concentrée sur des conversations intimes conquérant de multiples sujets entre Naomi et une collection diversifiée de ses amis, y compris une variété de designers, musiciens, acteurs , des gourous de la beauté et des personnalités médiatiques.

La série a fait ses débuts le 6 avril 2020 et a depuis présenté des invités Andy Cohen, Pharrell Williams, Tracee Ellis Ross, Demi Moore, Mariah Carey, Chelsea Handler, Cameron Diaz, Lenny Kravitz, Whoopi Goldberg, James Charles, Charlamagne Tha God, Mary J. Blige, Gabrielle Union, Kate Hudson, Cynthia Erivo, Cindy Crawford, Marc Jacobs, Nicole Richie, Ashley Graham, Pierpaolo Piccoli, Lee Daniels, Christy Turlington, Adut Akech, Sharon Stone, Paris Hilton, Serena Williams et Venus Williams, Karlie Kloss, Anna Wintour, et Peignes Sean «Diddy».

La série «No Filter with Naomi» est revenue après une interruption le 23 juin et a présenté un groupe d’épisodes ciblés sur des conversations percutantes consacrées à #BlackLivesMatter, les questions de justice sociale, les inégalités raciales et humaines. Ces conversations critiques, reflétant notre époque, incluaient des invités de marque: Opal Tometi, Rév.Al Sharpton, Alphonso Reed, Cleo Wade, Bethann Hardison, Tyler Mitchell, Indya Moore, Chase Strangio et Tori Cooper.