La session plénière historique brésilienne dans les compétitions continentales

10/01/2021 à 17:49 CEST

Dans le football en Amérique du Sud, seul le portugais est parlé. Palmeiras-Flamengo, dans la Copa Libertadores, et Ath. Paranaense – Le Red Bull Bragantino, en Coupe d’Amérique du Sud, désignera, en novembre au Stade Centenario (à Montevideo) les deux continents champions de la saison en Amérique du Sud. Jusqu’à présent, il n’y a jamais eu de session plénière de finalistes d’un même pays. Il y a quatre Brésiliens, ce qui garantit un troisième titre à ‘o country do futebol’ : la Recopa Sudamericana 2022.

La domination brésilienne n’est pas ponctuelle, mais une tendance qui s’est accentuée ces dernières années, coïncident avec deux facteurs : l’extension des compétitions continentales en Amérique du Sud aux deux semestres de l’année (qui récompense les équipes ayant la capacité de gérer des projets au-delà de l’immédiateté de six mois) et l’augmentation de la participation des équipes brésiliennes et argentines (jusqu’à sept représentants, dont trois passent à la phase préliminaire).

Pour la deuxième année consécutive, il y aura une finale 100% brésilienne des Libertadores (Palmeiras a battu Santos lors de la dernière édition). Qui plus est, cette année, seul Barcelone, originaire de Guayaquil, a pu prendre pied en demi-finale où se trouvaient les trois grands brésiliens du moment : At. Mineiro, qui est celui qui domine le championnat local, Flamengo, vainqueur continental en 2019, et Palmeiras, actuel champion.

Les meilleurs jeux de la semaine ! Chapeaux, tuyaux et dribbles : les luxes dans les traversées des demi-finales de la CONMEBOL #Libertadores 👏🏆 @mastercardLAC pic.twitter.com/sKmXG74qJZ – CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) 30 septembre 2021

C’est un monologue du géant sud-américain, qui, en 2022, sera peut-être encore plus intense, puisqu’il y aura neuf Brésiliens en Copa Libertadores: le champion du tournoi qui sort de la finale le 27 novembre, le champion de l’Amérique du Sud (la finale est prévue le 20 novembre), les six premiers du Brasileirao, plus le champion de la Copa do Brasil.

LA PARITÉ ARGENTINE-BRÉSIL A ÉTÉ BRISÉE

Cette saison, six Brésiliens et six Argentins ont joué dans la phase de groupes des Libertadores, mais les performances des deux ont été très différentes. La clé de tout est dans les finances. Bien que le real brésilien ait été dévalué, et fortement, pendant le gouvernement génocidaire de Jair Bolsonaro, les grands clubs ont une force économique qu’on ne retrouve pas dans les autres pays du continent.

Flamengo est un cas à étudier pour sa bonne gestion. Sous la présidence de Eduardo Bandeira de Mello, le club le plus populaire du pays a lancé un plan d’assainissement économique, qui a eu des ventes très importantes comme celles de Vinicius Jr et Reinier au Real Madrid, et celui de Lucas Paqueta, à Milan, qui a injecté 135 millions d’euros.

Les Palmeiras et l’At. Mineiro, par exemple, a des sponsors-mécènes très forts qui fournissent le capital nécessaire pour faire face à de grosses embauches. El Gaul, par exemple, a signé cette saison Ponton et Diego Costa avec des salaires typiques du football européen.

Ce n’est pas un hasard si la finale des Libertadores affronte les deux derniers champions, puisque Mengao et Verdao sont économiquement stabilisés depuis 2018 et que les principaux titres ont été distribués dans le contexte local et international.

Et le Bragantino, pour sa part, est passé d’une équipe de deuxième ligne à une centrale électrique depuis qu’il a été racheté par Red Bull et est devenu sa principale branche sportive sur le continent. En trois saisons, l’équipe de São Paulo est passée de la Serie B à la finale continentale.

Les clubs brésiliens n’ont pas seulement rapatrié leurs stars les plus vétérans (David, Luiz, Willian, Renato Augusto, Filipe Luis, Diego, Felipe Melo…), ils gardent des joueurs de haut niveau avec de la qualité pour être dans la Seleçao (Dudu, Gabigol, Everton Ribeiro…), mais aussi attirer les talents continentaux en décapitalisant des concurrents d’autres pays (Nacho Fernández, De Arrascaeta, Zaracho, Eduardo Vargas, Gustavo Gómez ..).

Compte tenu de tout cela, que fera la Conmebol ? Allez-vous prendre des mesures correctives ou laisserez-vous la loi du marché dicter les destinées du football interclubs continental ?