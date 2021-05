La seule chance des Lakers est de jouer Anthony Davis au centre

Les Lakers de Los Angeles étaient au bord de la défaite au troisième quart du thriller play-in de mercredi soir contre les Golden State Warriors quand ils ont finalement commencé à devenir sérieux. Tirant de l’arrière de neuf points avec un peu plus de cinq minutes à jouer dans le cadre, l’entraîneur-chef Frank Vogel a vérifié Wes Matthews pour ses premières minutes de tout le match, en remplacement d’André Drummond.

Matthews a frappé un trois points 30 secondes plus tard. À la fin du trimestre, les Lakers n’avaient perdu que deux points et les Warriors étaient exactement là où ils les voulaient.

Les Lakers ont ensuite gagné, 103-100, pour obtenir officiellement leur billet pour les Playoffs NBA 2021 et ont mis en place une série de premier tour avec les Phoenix Suns. Les Lakers ont peut-être une tête de série n ° 7 à côté de leur nom à l’entrée des séries éliminatoires, mais ils sont déjà les favoris des paris contre les Suns et l’un des favoris pour tout gagner.

Même après une année éprouvante définie par de gros morceaux de temps manqués par leurs deux superstars, les Lakers croient toujours qu’ils ont une formule imbattable. La NBA a finalement pu revoir cette formule contre Golden State lorsque Matthews est entré dans le match.

L’idée des Lakers de devenir sérieux a peu à voir avec Matthews, bien sûr, qui n’a pas frappé un autre coup au cours de ses 14 minutes de jeu. Cela a tout à voir avec Anthony Davis. Pour Los Angeles, faire glisser Davis au point central est leur option «briser le verre en cas d’urgence». Davis et les Lakers résistent tous deux à le jouer au centre jusqu’à ce que ce soit absolument nécessaire, mais l’équipe n’aura peut-être pas d’autre choix cette année. La différence entre l’attaquant de puissance de Davis et le centre de jeu sera très probablement la différence entre les Lakers qui se lancent dans une longue série éliminatoire et se répètent éventuellement en tant que champions ou rentrent tôt à la maison.

Si les Lakers ne sont pas allés à Davis aux cinq, il est possible qu’ils affrontent les Memphis Grizzlies vendredi dans un match à élimination plutôt que de se préparer pour Chris Paul et les Suns.

Anthony Davis a joué plus de minutes au centre ce soir (21:29) qu’au cours des 13 matchs de saison régulière qu’il a disputés après son retour d’une blessure combinée (19). – Kevin Pelton (@kpelton) 20 mai 2021

Le centre de jeu de Davis a été un sujet brûlant pendant toute sa carrière. Les Pélicans de la Nouvelle-Orléans ont déjà échangé un choix de première ronde pour le centre Omer Asik – après une saison où il avait en moyenne 5,8 points et 7,9 rebonds par match – puis l’ont enfermé avec un contrat de 58 millions de dollars. Lorsque la carrière d’Asik a été malheureusement compromise par une infection gastro-intestinale, les pélicans ont fait un gros commerce pour un autre centre à DeMarcus Cousins. Les Pélicans avaient l’air bien avant que Cousins ​​ne subisse une rupture d’Achille qui a changé sa carrière et a symboliquement mis fin au séjour de Davis à la Nouvelle-Orléans.

La tristement célèbre demande commerciale de Davis à Los Angeles a suivi peu de temps après. Le mouvement est né d’un désir de jouer avec LeBron James, mais il est venu avec une autre condition: Davis ne voulait pas jouer au centre. Il l’a déclaré lors de sa conférence de presse d’ouverture.

«J’aime jouer les quatre, je ne vais même pas les enduire de sucre. J’aime jouer les quatre, je n’aime pas vraiment jouer les cinq », a déclaré Davis lors de sa conférence de presse d’introduction avec l’équipe.

Les Lakers finiraient par ajouter JaVale McGee et Dwight Howard, qui sont tous deux devenus d’agréables surprises lors de leur marche vers la tête de série n ° 1 dans l’Ouest. Lorsque les Lakers sont entrés dans la bulle, Davis a commencé à jouer plus au centre, passant de 60% de son temps aux quatre pendant la saison régulière à 60% de son temps aux cinq en séries éliminatoires. Ce n’était pas la seule raison pour laquelle Davis était si génial – il était également sur une larme historique en tant que tireur de saut – mais c’était une raison majeure pour laquelle les Lakers ont remporté le titre. Après être sorti du premier tour des séries éliminatoires une seule fois à la Nouvelle-Orléans, il y a soudainement eu des arguments convaincants selon lesquels AD était le meilleur joueur vivant.

Davis a joué 91% de ses minutes avec les Lakers cette saison, selon Basketball Reference. Cela s’explique en partie par le fait que les Lakers ont connu l’intersaison la plus courte de l’histoire de la ligue, avec seulement 71 jours séparant leur victoire au sixième match contre le Miami Heat lors de la finale de la NBA et leur match d’ouverture cette saison. Cela tient en partie au fait que Davis était limité à seulement 36 matchs avec une souche d’Achille. Cela tient en partie au fait que la ligue a bloqué son calendrier de 72 matchs en cinq mois, ce qui a mis plus de pression sur le corps des joueurs que jamais auparavant. C’est en partie parce que les Lakers voulaient voir ce qu’ils avaient dans leurs autres grands.

La principale raison pour laquelle Davis n’a pas beaucoup joué les cinq cette saison est tout simplement parce qu’il n’aime pas le faire. Alors que les Warriors construisaient leur avance dans le jeu de play-in, les fans se demandaient si Davis aux cinq allait un jour.

Les Lakers ne pouvaient pas se permettre de perdre plus de temps qu’ils ne l’avaient fait avec Davis aux cinq. Même quelques minutes de plus de Drummond ou de Montrezl Harrell auraient pu leur coûter la partie.

Les Lakers ont de sérieuses inquiétudes alors qu’ils entrent dans la série avec Phoenix. LeBron James a déclaré qu’il ne serait plus jamais à 100% dans sa carrière après sa blessure à la cheville de fin de saison en raison des conséquences à long terme que le jeu a infligées à son corps, et il ne ressemblait certainement pas à lui-même pendant une grande partie du temps. match contre Golden State. Davis ne semble pas non plus bouger aussi bien après sa blessure, et il est probable que son tir ne sera pas aussi incroyable que la saison dernière. Dennis Schröder a été un ajout solide, mais il n’a pas la magie des Playoff Rondo et devra absolument jouer à un haut niveau tout au long de cette course si les Lakers veulent répéter. Les ailes doivent frapper des coups ouverts.

Une grande partie des discussions sur les Lakers à l’approche des séries éliminatoires a porté sur leur capacité à basculer un «commutateur mental». Peut-être qu’il y a un obstacle psychologique que les Lakers doivent franchir pour être à leur meilleur, mais il semble exagéré. Ce que les Lakers doivent vraiment faire, c’est garder leurs deux superstars en bonne santé et les jouer à leurs meilleures positions, sans un autre grand homme sur le sol.

Avec Davis aux cinq et James aux quatre, les Lakers ont une fondation de championnat. Les trois autres joueurs sur le terrain ont juste besoin de tirer et de défendre et de prendre des décisions rapides lorsqu’ils obtiennent le ballon. C’est plus facile à dire qu’à faire, mais entre Kentavious Caldwell-Pope, Alex Caruso, Kyle Kuzma, Talen-Horton Tucker, Schröder et Matthews, les Lakers devraient avoir suffisamment de corps pour se mélanger et faire correspondre des alignements optimisés autour de leurs deux stars.

Alors que Harrison Faigen a fait la chronique de Silver Screen and Roll avant le play-in, Davis est prêt à jouer plus au centre des séries éliminatoires. La saison des Lakers en dépend légitimement.