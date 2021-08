La seule chose que Chris Paul, Cam Newton et Novak Djokovic ont en commun

Fans de la NBA : avez-vous vu Chris Paul cette année?

Vous avez un joueur de 36 ans dans sa 16e saison NBA qui est censé être dans la partie décroissante de sa carrière. C’est à ce moment-là qu’il est censé se détendre sur le banc et apporter un soutien moral et d’entraînement aux jeunes mâles, pour quelques millions de dollars par an.

Au lieu de cela, Chris Paul a conduit les Phoenix Suns à leur première apparition en finale de la NBA en près de 20 ans et à sa première apparition en finale.

Comment est-ce possible? Comment Chris Paul, à 36 ans, a-t-il fait quelque chose dans sa carrière NBA qu’il n’avait jamais fait auparavant ? Quel est son secret ?

Les plantes.

Chris Paul a adopté un régime à base de plantes en 2019 pour lutter contre Father Time. En 2020, il a connu l’une des saisons les plus impressionnantes de sa carrière. En 2021, il a poursuivi en menant les Suns en finale dans ce que beaucoup considèrent comme sa meilleure saison de tous les temps.

Et nous ne faisons pas que spéculer ici. Paul attribue sa récente résurgence à l’utilisation des plantes :

« Une fois que vous réalisez à quel point votre corps se sent différent, vous voulez continuer. »

La croissance des régimes à base de plantes

Chris Paul n’est pas seul…

La liste des athlètes superstars à base de plantes est longue et impressionnante.

Légende du tennis Novak Djokovic est à base de plantes depuis plus d’une décennie. Légende de la boxe Mike Tyson était végétalien tout au long des années 2010. La star du football féminin Alex Morgan est végétalien. Le pilote de Formule 1 aussi Lewis Hamilton, quart-arrière de la NFL Cam Newton, surfeur pro Tia Blanco, grimpeur professionnel Steph Davis, et snowboarder médaillé d’or olympique Hannah Teter.

Dans peut-être la tournure la plus choquante, l’ancienne légende du bodybuilding Arnold Schwarzenegger est aussi à base de plantes maintenant.

La liste se rallonge de plus en plus. Le point ne change pas.

Les athlètes professionnels, pour qui la performance physique et la santé sont de la plus haute importance, optent pour le végétal.

Peut-être que le reste d’entre nous devrait commencer à écouter…

Certains d’entre nous le sont.

Les ventes d’aliments d’origine végétale dépassent d’environ 5 fois les ventes d’aliments d’origine animale depuis plusieurs années maintenant, cet écart ne faisant que se creuser chaque année.

Certains d’entre nous se tournent vers les régimes à base de plantes pour les mêmes raisons de performance et de santé que Chris Paul a fait le changement…

Certains d’entre nous pivotent pour sauver l’environnement, car les animaux de la ferme produisent plus d’émissions de carbone en Europe que les voitures…

Certains d’entre nous deviennent végétaliens pour des raisons de bien-être animal…

Certains d’entre nous le font pour être « cool »…

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les consommateurs optent pour le végétal, et c’est en partie pourquoi cette tendance est si omniprésente. Il n’y a pas que les « croyeurs d’arbres », ou les militants des droits des animaux, ou les super athlètes, ou les créateurs de tendances qui deviennent végétaliens.

C’est tous. Combiné.

Et ensemble, ils déclenchent un changement radical vers des régimes alimentaires à base de plantes qui auront un impact permanent et significatif sur nous tous.

C’est plus qu’une mode

Parce que… vous voyez… les régimes à base de plantes sont l’avenir.

Ils sont meilleurs pour toi. Ils sont meilleurs pour l’environnement. Ils sont meilleurs pour les vaches. Le passage à des régimes à base de plantes est une solution gagnant-gagnant pour toutes les parties concernées.

Si oui, pourquoi les régimes à base de plantes n’ont-ils pas encore atteint l’ubiquité ?

En raison des lacunes liées à goût, accéder, et Coût – mais ces lacunes sont transitoires.

La technologie sous-jacente à la fabrication de viande à base de plantes continuera de progresser de manière significative au cours des prochaines années. Comme c’est le cas, la viande à base de plantes se rapprochera du goût et se sentira comme de la viande d’origine animale.

Pendant ce temps, l’accès aux aliments à base de plantes se démocratise de plus en plus, car de plus en plus d’épiceries et de chaînes de restauration rapide proposent des aliments végétaux dans leurs magasins et sur leurs menus. Toute cette augmentation de l’offre et de la demande conduira à des économies d’échelle, qui permettront de débloquer d’importantes économies de coûts qui seront répercutées sur le consommateur, faisant finalement baisser les prix des aliments végétaux avec le temps.

Les gens… les vents contraires passent… les obstacles sont levés… la piste est libre pour le décollage.

Les régimes à base de plantes passeront d’un créneau en 2021 à partout d’ici 2030. Comme ils le font, les stocks d’aliments végétaux seront parmi les plus grands gagnants à Wall Street cette décennie.

C'est pourquoi – dans mon conseil en investissement exclusif Investisseur innovant, où nous investissons dans les technologies de rupture émergentes – nous avons lancé un portefeuille complet dédié à l'investissement dans les aliments et les produits à base de plantes.

Nous appelons le portefeuille Puissance de l'usine, et nous pensons que cela représente un moyen convaincant d'investir dans l'une des mégatendances les plus sous-estimées du marché.



A la date de publication, Luke Lango n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

En découvrant les premiers investissements dans les industries à hypercroissance, Luke Lango vous place au rez-de-chaussée des mégatendances qui changent le monde. C’est le thème de son premier service axé sur la technologie, Innovation Investor. Pour voir toute la gamme d’actions de pointe innovantes de Luke, devenez abonné à Innovation Investor dès aujourd’hui.