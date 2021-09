“La seule chose que je veux, c’est donner de la joie aux fans”

28/09/2021 à 23:42 CEST

Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid, admitió este martes, tras su gol y el triunfo contra el Milan en la Liga de Campeones, que “no” se “encontraba” en su vuelta al conjunto rojiblanco hasta esta victoria, al tiempo que apuntó Quoi “la seule chose” qu’il veut, c’est “donner de la joie” aux fans.

“Il y a aussi une part de raison (aux critiques), parce que Je n’étais pas à l’aise, je n’arrivais pas à me retrouver et au final, à cause du travail, à cause de la confiance de mes coéquipiers, du coach qui continue de m’enfiler, je ne peux que m’améliorer. Mes coéquipiers, le club, les fans m’attendent… Et je suis là pour ça et j’essaie d’atteindre mon meilleur niveau le plus rapidement possible”, a-t-il déclaré à ‘Movistar’.

“C’est beaucoup de changement. Au final, c’était le dernier jour (sa signature pour l’Atlético de Madrid), c’est Autre tactique, autre vestiaire, autre façon de jouer et bien sûr ça coûte, car au final il y a beaucoup de changements, tout est différent et il faut s’y habituer le plus vite possible, parce que l’entraîneur et mes coéquipiers ont besoin de moi, mais je pense que des soirées comme celle-ci vont m’aider à m’améliorer”, a-t-il ajouté.

“Les fans, les gens, veulent me voir comme ça, comme ce soir. Et c’est la seule chose que je veux, leur donner du bonheur maintenant, qu’ils rentrent chez eux, dorment heureux. C’est mon seul objectif de revenir ici, de leur faire plaisir et d’apporter de très belles choses”, a poursuivi Griezmann, qui a également fait l’éloge de Diego Simeone, son entraîneur.

“Beaucoup de respect et d’admiration pour cet entraîneur, car il m’a amélioré et m’a fait atteindre mon meilleur niveau. C’est pourquoi je voulais revenir, pour lui, pour le club, pour les fans, pour mes coéquipiers. Je suis fier d’être ici”, a fait remarquer.