La seule console Xbox Series X de Bob l’éponge fabriquée par Microsoft

Deux consoles Xbox personnalisées entrent, une seule compte vraiment Photo : Microsoft

Pour célébrer (lire: promotion croisée) la récente sortie de Nickelodeon’s All-Star Brawl, Microsoft organise un tirage au sort dans lequel un joueur chanceux peut gagner une console Xbox Series X habillée comme SpongeBob SquarePants, avec un contrôleur assorti. Un seul joueur chanceux ? C’est absurde. Tout le monde devrait avoir la possibilité de posséder une Xbox SpongeBob.

Bob l’éponge agace les parents, ravit les enfants et inspire les adolescents à meme depuis 1999. Presque tout le monde que je connais a été touché par ce clade animal basal scandaleux d’une manière ou d’une autre, de mes enfants à mes distingués parents âgés. Chaque personne qui a déjà été affectée d’une manière ou d’une autre par Bob l’éponge mérite une SpongeBox SquareSeries X.

Par mérite, je veux dire « mérite une chance d’acheter ». Je ne dis pas que Microsoft devrait distribuer gratuitement l’une de ces consoles spéciales à chaque personne dans le monde. Ce serait un tout nouveau cauchemar logistique en plus du cauchemar logistique existant consistant à essayer de répondre à la demande de base de la Xbox Series X au milieu d’une pénurie mondiale de pièces en cours. Je suggère simplement que chaque Xbox Series X produite est livrée avec un emballage SpongeBob par défaut, donnant aux acheteurs la possibilité de retirer ledit emballage s’ils, pour une raison quelconque, préfèrent une boîte simple et ennuyeuse.

Mon beau garçonPhoto : Microsoft

Il suffit de le regarder. C’est la perfection. La seule console Xbox Series X personnalisée que j’ai vue qui se rapproche est celle habillée comme une boîte de poulet frit de Bojangles. La seule façon d’améliorer le design serait de ne pas peindre les bras et d’offrir en option des bras en plastique magnétique et une base en forme de jambes de Bob l’éponge.

Lire la suite: Nickelodeon All-Star Brawl est si bon que Smash devra peut-être surveiller ses arrières

Et regardez ce contrôleur? Utiliser le stick analogique droit et le bouton A pour servir d’yeux à Bob l’éponge est un coup de génie du design. Il doit sûrement être apprécié par plus d’un seul gagnant du tirage au sort.

Teenage Mutant Ninja NonsensePhoto: Microsoft

Notez que je n’ai pas mentionné l’autre console personnalisée Nickelodeon All-Star Brawl Xbox Series X. C’est parce que ce sont des ordures. Ils viennent de peindre Leo du visage des Teenage Mutant Ninja Turtles sur le devant et une tranche de pizza sur le côté. Et c’est quoi ce contrôleur ? Pourquoi Leo a-t-il soudainement un nez analogique droit ? Cela n’a aucun sens. C’est pourquoi, selon les règles officielles du tirage au sort, Leo est le deuxième prix.

La console Bob l’éponge possède son statut de première place, mais cela ne devrait vraiment pas être un prix du tout. Il devrait faire le tour du monde, réchauffer les rayons des magasins avec sa présence jaune pâle. Ce n’est peut-être pas la console Xbox Series X que nous voulions, mais c’est la console Xbox Series X que nous méritons.