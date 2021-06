La seule entreprise à acheter dans la nouvelle course à l’espace

Il y a environ une semaine, le samedi 22 mai, Virgin Galactic Holdings Inc. (NYSE :SPCE) a effectué son troisième vol d’essai.

Source : 3Dsculptor / Shutterstock.com

Le VSS Unity, une navette habitée propulsée par fusée, a décollé du Nouveau-Mexique et a volé à une vitesse trois fois supérieure à celle du son jusqu’à la frange de l’espace, à 55 milles au-dessus du niveau de la mer, puis est revenu en plan pour atterrir.

Le fondateur de la société, le milliardaire britannique Sir Richard Branson, travaille depuis environ 15 ans sur des vols spatiaux commerciaux pour les touristes. Ainsi, pour Branson et ses investisseurs, chaque vol d’essai réussi est une étape importante.

“Aujourd’hui était juste un pas incroyable dans la bonne direction”, a déclaré Branson à l’Associated Press. « Il a testé beaucoup de nouveaux systèmes que les équipes ont construits, et ils ont tous fonctionné. »

Bien qu’au moins deux autres vols d’essai soient nécessaires – mais pas encore au calendrier – Branson vise toujours des vols spatiaux avec des clients payants en 2022.

Au-delà de ces vacances spatiales de 10 minutes, nous pourrions bientôt parler d’hôtels spatiaux en orbite, d’extraction d’astéroïdes et d’humains sur Mars.

Ce sont des trucs sympas – le genre de choses que nous lisions dans les livres de poche de science-fiction lorsque nous avions 12 ans. La technologie, sinon le potentiel de profit, est à peu près là.

Et c’est le truc. Aussi cool que soit le tourisme spatial, je ne suis pas sûr que ce soit un investissement qui en vaille la peine – à moins que vous n’ayez une tolérance au risque très élevée et une perspective de plus de 20 ans.

Cela dit, l’industrie spatiale mondiale est un secteur à forte croissance où les investisseurs particuliers peuvent gagner beaucoup d’argent.

Bataille des milliardaires

Branson a peut-être été le premier à rendre publique son entreprise de tourisme spatial, mais il n’est pas le seul milliardaire à s’essayer aux fusées. Elon Musk et Jeff Bezos sont également en concurrence pour privatiser l’exploration spatiale habitée.

Musc EspaceX a eu une longueur d’avance sur la concurrence. Il a fait voler une fusée en orbite pour la première fois en 2008. La NASA et le Pentagone ont également attribué à la société des contrats lucratifs.

Pendant ce temps, Bezos Origine bleue a fait voler son véhicule New Shepard dans l’espace 15 fois et s’apprête à effectuer sa première mission avec des humains.

De plus, Bezos a annoncé qu’il quitterait son poste de PDG de Amazon (NASDAQ :AMZN) Plus tard cette année. Beaucoup pensent que cette décision lui permettra de se concentrer sur Blue Origin.

Des trucs sympas… mais je ne recommanderais pas d’investir dans Branson – ou dans Musk ou Bezos une fois que leurs entreprises spatiales seront rendues publiques – sauf en tant que pièces hautement spéculatives.

Si vous voulez vous induire le « mal de l’espace », jetez simplement un œil au tableau des cours des actions de Virgin Galactic au cours de l’année écoulée. Il plonge et monte en flèche avec chaque nouvelle – et, dans le monde des lancements spatiaux, chaque succès semble spectaculaire… et les échecs prennent souvent la forme d’explosions littérales.

De plus, au cours des cinq derniers trimestres, Virgin Galactic a fait état de quatre mauvaises surprises.

Investir dans des actions spatiales à un stade précoce n’est clairement pas pour tout le monde.

Cependant, les vols spatiaux habités ne sont qu’une petite partie de l’industrie spatiale.

Actuellement, une centaine de satellites sont lancés chaque année. Mais d’ici la fin de la décennie, Euroconsult estime que les départements de la défense et les agences de renseignement du monde entier, les sociétés de télécommunications et Internet, et d’autres, lanceront près de 1 000 satellites chaque année.

Par exemple, SpaceX et d’autres se précipitent pour développer et lancer des milliers de satellites de communication pour répondre aux besoins des internautes du monde entier.

Selon Euroconsult, d’ici 2028, il pourrait y avoir 15 000 satellites en orbite.

Morgan Stanley prédit que l’industrie spatiale mondiale pourrait générer plus de 1 000 milliards de dollars d’ici 2040, contre 350 milliards de dollars aujourd’hui.

C’est un secteur à forte croissance dans lequel nous voulons être.

Et j’aime une pièce en particulier en ce moment…

Une “constellation compétitive”

Warren Buffett conseille d’acheter des entreprises qui possèdent un « fossé concurrentiel » – un avantage qui sécurise leur part de marché et leur potentiel de croissance.

La société spatiale que j’ai recommandée aux membres de mon service commercial, Le spéculateur, possède une “constellation compétitive”.

Cette société est une entreprise leader dans le domaine de la technologie spatiale et du renseignement dont les racines remontent aux premiers jours de l’exploration spatiale.

Aujourd’hui, des dizaines de ses satellites sont en orbite autour de la Terre, et cette constellation rassemble des tonnes de données et les fournit sous diverses formes à ses clients gouvernementaux et commerciaux. En conséquence, près de 4 milliards de personnes interagissent chaque mois avec la technologie de cette entreprise.

De toute évidence, il a construit une impressionnante «constellation compétitive».

Mais la société est confrontée à des menaces concurrentielles de la part d’autres sociétés de satellites établies ainsi que d’arrivants comme SpaceX et Virgin Galactic.

En plus de ces menaces pour les entreprises, elle doit également faire face aux défis technologiques actuels des voyages et de l’exploration spatiale. Comme l’astronaute Scott Kelly s’est moqué après l’explosion d’une fusée SpaceX en 2015, “L’espace est difficile”.

Les échecs de l’exploration spatiale peuvent entraîner des frais de plusieurs dizaines de millions sur les bénéfices.

Cette société a compilé un palmarès de succès à long terme, malgré des revers intermittents, et je pense qu’elle le fera à nouveau… et qu’elle enregistrera une croissance des bénéfices considérable en conséquence.

