“ La seule erreur de Lewis Hamilton l’emporte sur les petites erreurs de Max Verstappen ”

Jolyon Palmer pense que la série d’erreurs de conduite mineures de Max Verstappen cette saison devrait être mise en contexte avec la grosse erreur que Lewis Hamilton a commise à Imola.

Verstappen traîne Hamilton de huit points au classement du Championnat du monde, mais il a sans doute eu la voiture pour être en tête avec le Red Bull au moins à l’égal de la Mercedes sur une grande partie des trois premiers week-ends de course.

Cependant, le Néerlandais a laissé passer des occasions de mettre plus de pression sur Hamilton. À Bahreïn, sa tentative de passe pour la victoire de la course a été jugée illégale pour avoir dépassé les limites de la piste – un problème qui a également soulevé la tête lors des qualifications du Grand Prix du Portugal, lui coûtant la pole position, et la course lorsque Verstappen s’est vu refuser le point pour avoir réalisé le meilleur tour. .

En outre, Verstappen a également commis une erreur à Portimao en poursuivant Valtteri Bottas, le leader à l’époque, ce qui a permis à Hamilton de le dépasser en utilisant le DRS dans les stands tout droit sur le chemin de la victoire.

Mais selon Palmer, ces petites erreurs devraient être contrebalancées par celles d’Hamilton à Imola, où il est parti sur un circuit glissant en doublant George Russell et a heurté la barrière avant qu’une torsion du destin ne permette au septuple champion du monde de sauver sa course et de terminer. deuxième derrière Verstappen.

Sur le podcast Checkered Flag de la BBC, Palmer a déclaré: «Nous parlons de trois erreurs pour Verstappen ce week-end – la qualification, une petite erreur, punie; celui derrière Bottas, encore une petite erreur qui a été punie.

«Hamilton est-il plus expérimenté, fait-il moins d’erreurs? Le gars l’a percuté dans le mur d’Imola!

«Il a fait une erreur beaucoup plus grande, et aurait dû être beaucoup plus coûteuse, que toutes les erreurs que Verstappen a commises. [in Portugal] mis ensemble, mais les circonstances l’ont ramené à la deuxième place – et une excellente récupération après le drapeau rouge.

«Mais sans Bottas et Russell qui se sont écrasés comme ils l’ont fait, il n’y a pas de voiture de sécurité, il n’y a pas de drapeau rouge au moment idéal pour que Hamilton puisse fondamentalement redémarrer la course à partir de la neuvième place plutôt que d’être neuvième plus un arrêt au stand et, par le chemin, un tour de piste.

«Hamilton fait très peu d’erreurs dans l’ensemble, mais il en a aussi fait une grosse cette année qui aurait dû lui coûter bien plus de six points à la fin à Verstappen à Imola.

«Ce n’est pas seulement l’un d’eux qui fait des erreurs – l’un d’eux fait beaucoup de petites erreurs, l’autre en a fait une grosse en trois courses.»

