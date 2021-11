La seule façon d’avoir toute l’histoire derrière le 6 janvier

Avis d’Elie Honig

Mis à jour à 13 h 46 HE, le lundi 8 novembre 2021

Tentative de coup d’État de Trump : qui sont les initiés et vont-ils témoigner ? 03:06

Elie Honig est un analyste juridique principal de CNN et ancien procureur fédéral et d’État, et auteur de « Hatchet Man: How Bill Barr Broke the Attorney’s Code and Corrupted the Justice Department ». Les opinions exprimées ici sont les siennes. Voir plus d’opinions sur CNN. Regardez Honig répondre aux questions des lecteurs sur « CNN Newsroom with Jim Acosta » le week-end.

. L’ancien responsable du ministère de la Justice Jeffrey Clark a tenté d’aider l’ancien président Donald Trump à voler les élections de 2020 sous des prétextes frauduleux, et Clark a refusé de coopérer avec le comité restreint du 6 janvier, sans aucune justification légale légitime. Maintenant, le comité et le ministère de la Justice doivent riposter et imposer de réelles conséquences à Clark pour son anarchie. Fin décembre 2020, alors que Trump tentait sauvagement de contester sa défaite électorale, Clark a servi de saboteur potentiel au sein de la Justice. Département. Selon ABC News, Clark a rédigé une fausse lettre affirmant que le ministère de la Justice avait identifié « des préoccupations importantes qui pourraient avoir eu un impact sur le résultat des élections dans plusieurs États, y compris l’État de Géorgie ». Le ministère de la Justice n’avait aucune preuve à l’appui de ces prétendues « préoccupations importantes » concernant la fraude électorale, et aucune n’a émergé depuis lors.

Le responsable de Trump Justice, Jeffrey Clark, qui a poussé les allégations de fraude électorale, a fait barrage au comité du 6 janvier de la Chambre, le procureur général par intérim Jeffrey Rosen et le sous-procureur général par intérim Richard Donoghue, plaçant la vérité et le devoir envers le public plutôt que la loyauté aveugle envers Trump, a refusé d’envoyer la fausse missive de Clark. Donoghue l’a dit sans ambages, en envoyant un e-mail à Clark qu’il n’y avait « aucune chance » qu’il envoie la lettre et que « ce n’est même pas dans le domaine du possible ».

Le comité a assigné Clark qui, à son tour, a fait barrage. Il aurait refusé de répondre aux questions du comité sur la base d’invocations floues et absurdes de privilèges qui ne s’appliquent tout simplement pas, y compris le privilège exécutif et le privilège avocat-client.

Les deux revendications sont facilement éliminées. Premièrement, les avocats de Trump ont déjà déclaré par écrit que Trump n’invoquera pas le privilège exécutif concernant Clark ou d’autres responsables clés du ministère de la Justice. Et le privilège avocat-client ne s’applique clairement pas ici non plus; Les avocats du ministère de la Justice représentent les États-Unis, et non le président individuellement. Malgré toutes les fausses affirmations qu’il a faites pour éviter de témoigner, Clark n’a pas réussi à lever sa seule échappatoire légale viable : son droit au cinquième amendement de garder le silence. Clark a parfaitement le droit de prendre la Cinquième, et il serait bien avisé de le faire.

Bien qu’il n’y ait aucun signe manifeste et particulier que le ministère de la Justice ait ouvert une enquête criminelle, Clark peut et devrait être exposé à des délits fédéraux potentiels, notamment le complot ou la tentative de priver un État d’élections justes et impartiales, l’ingérence électorale de fonctionnaires fédéraux, la coercition de l’activité politique et le complot pour frauder les États-Unis. Le président du comité, le représentant Bennie Thompson, a parlé dur – de manière appropriée – après l’affichage ridicule de Clark. « Il a très peu de temps pour reconsidérer et coopérer pleinement », a déclaré Thompson. « Nous avons besoin des informations qu’il retient et nous sommes prêts à prendre des mesures énergiques pour le tenir responsable de respecter ses obligations. » Thompson a raison : il est temps de rendre des comptes. Premièrement, le comité devrait recommander que Clark soit jugé pour outrage. L’Assemblée plénière devrait ensuite suivre rapidement, comme elle l’a fait en octobre lorsqu’elle a voté pour outrager un autre témoin provocateur, Steve Bannon.

La Chambre doit ensuite renvoyer Clark au ministère de la Justice – son ancien employeur, il convient de le noter – pour examen d’éventuelles accusations criminelles pour outrage au Congrès. Pour le moment, le DOJ n’a toujours pas décidé d’inculper Bannon, mais la décision dans les deux cas est extrêmement facile. Clark et Bannon ont tous deux défié de manière flagrante les demandes légitimes d’informations du comité, sans justification légale légitime. Les accusations criminelles sont appropriées et nécessaires.

Le comité et le ministère de la Justice – en particulier, le procureur général Merrick Garland, qui aura presque certainement le dernier mot sur l’opportunité d’engager des poursuites pénales – ont un travail important à faire ici. S’ils échouent, le message passera clairement. : des témoins clés peuvent couvrir Trump et défier le comité sans conséquence significative. Et, si cela se produit, le comité n’aura jamais toute l’histoire derrière le 6 janvier.

Aimé? Prenez une seconde pour soutenir Jake Jackson sur Patreon !