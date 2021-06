La seule fonctionnalité que vous abandonneriez pour un Galaxy S21 FE moins cher

David Imel / Autorité Android

Le Samsung Galaxy S20 FE était l’un des appareils phares les plus populaires sortis l’année dernière, et pour cause. Il a réussi à offrir un excellent rapport qualité-prix tout en offrant des fonctionnalités haut de gamme comme un téléobjectif, une résistance à l’eau et une charge sans fil.

Tous les regards sont tournés vers le Galaxy S21 FE poursuivant cette tendance phare abordable pour Samsung, et une nouvelle rumeur indique que le téléphone est encore moins cher que son prédécesseur. Un prix moins cher s’accompagne généralement d’un ou deux compromis, ce qui nous a fait réfléchir à ce que vous abandonneriez pour un S21 FE moins cher.

À quelle fonctionnalité renonceriez-vous pour un Galaxy S21 FE moins cher ?

Résultats

Nous avons publié le sondage le lundi 7 juin, avec plus de 2 300 votes comptés au moment de la rédaction. Et les résultats montrent que près de 40% des personnes interrogées sont prêtes à renoncer à la recharge sans fil en échange d’un Galaxy S21 FE moins cher. C’était le choix le plus important du sondage, mais nous espérons que Samsung proposera une charge filaire plus rapide si jamais il abandonne la charge sans fil.

Le chargeur et les accessoires intégrés ont été la deuxième fonctionnalité la plus populaire à être abandonnée, avec 14,4% des lecteurs interrogés déclarant qu’ils abandonneraient ces goodies si cela signifiait un prix moins cher. Cela a été suivi de près par la 5G (14,1%), ce qui est compréhensible lorsque le S20 FE avait une variante 4G alors que la 5G inférieure à 6 GHz n’est pas une amélioration qui change la donne par rapport au LTE.

Des caméras moins chères/moins polyvalentes (12 %), une résistance à l’eau (10 %), le dernier et le plus grand SoC phare (8 %) et « autre » (2 %) ont complété les résultats.

commentaires

Wongwatt : J’abandonnerais volontiers toutes les modifications apportées au firmware par Samsung et j’utiliserais Android One. Parce que je déteste le ballonnement de Samsung. stolnheartdealr : Les caméras sont numéro un sur la liste d’importance, ensuite SoC et résistance à l’eau. TOUT LE AUTRE sur la liste peut avoir la hache en ce qui me concerne. Hussain Almubarak : Pourquoi s’arrêter à une seule fonctionnalité ? Je serais prêt à abandonner la 5G – Parce qu’elle n’est pas disponible ici en Nouvelle-Zélande dans la plupart des régions, résistance à l’eau car je ne vais pas tremper mon téléphone dans de l’eau, de la céramique ou du verre car le jour où je recevrai mon téléphone, il ira dans un cas et personne ne saura la différence s’il avait un corps en plastique ou en céramique, une recharge sans fil car à la fin de la journée je devrai toujours mettre le téléphone sur un chargeur, pourquoi ne pas simplement le brancher alors? Cela ne me dérange pas si je n’obtiens pas le dernier SoC parce que je ne vais pas utiliser le téléphone pour jouer à des jeux qui nécessitent une carte vidéo discrète (juste quelques Candy Crush). tarfin : Pour moi, j’abandonnerais l’appareil photo haut de gamme. Celui de mon A71 5G fonctionne très bien et si j’avais besoin d’options plus professionnelles, un reflex numérique aurait plus de sens.

Merci d’avoir voté dans notre sondage et d’avoir laissé un commentaire ! Achèteriez-vous un Galaxy S21 FE moins cher s’il n’avait pas de charge sans fil ? Faites-nous savoir ci-dessous.