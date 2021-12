La « seule personne vers qui elle peut vraiment se tourner » de Kate Middleton est une « influence calme et relaxante » | Royale | Des nouvelles

« L’influence calme et relaxante » sur Kate, 39 ans, a été nommée comme son frère, James Middleton, qui s’est marié plus tôt cette année. Selon les rapports, les frères et sœurs sont extrêmement proches et partagent des intérêts mutuels, notamment en défendant la santé mentale.

L’expert royal Neil Sean a parlé de la relation étroite du couple sur sa chaîne YouTube.

Il a déclaré: « Il y avait une personne à qui elle pouvait vraiment se tourner, se confier et être assurée que cela n’irait pas plus loin.

« La personne à qui Kate s’est confiée à un point tel qu’il est devenu son rocher, n’est autre que son frère, James Middleton.

« Maintenant, James a lui-même un passé mouvementé, il a eu quelques affaires qui n’ont pas décollé, mais il a avancé. »

Il a ajouté: « Il a été très ouvert sur ses propres luttes personnelles, il s’est marié cette année, et comme vous pouvez le voir, il a une grande affection pour les animaux qui, selon lui, font beaucoup pour aider et assister les personnes souffrant de problèmes de santé mentale.

« Mais c’est apparemment James à qui Kate est venue en ces temps troublés parce qu’elle aimait son influence calme et relaxante, et bien sûr ses conseils très sages.

« Cela ne veut pas dire bien sûr qu’elle ne voulait pas se tourner vers son mari, le prince William, mais elle savait qu’il avait déjà pas mal de choses dans son assiette et ne voulait pas l’encombrer davantage.

James Middleton a épousé Alizée Thevenet lors d’une cérémonie intime dans le sud-est de la France en septembre.

Le couple a annoncé ses fiançailles en octobre 2019 et a reporté leur mariage en raison de la pandémie de coronavirus.

Les chiens bien-aimés de James semblent avoir été présents pour le grand jour, photobombant même l’image que l’heureux couple a choisi de partager sur Instagram.