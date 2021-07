La seule victoire de soumission de Conor McGregor de sa carrière montre qu’il peut s’adapter pour Dustin Poirier et est plus qu’un artiste KO

Conor McGregor est prêt à se racheter lorsqu’il affrontera Dustin Poirier à l’UFC 264.

McGregor a époustouflé Poirier lors de leur première rencontre en 2014, mais plus tôt cette année à l’UFC 257, Poirier a systématiquement démonté les jambes de McGregor, puis l’a terminé contre la cage une fois qu’il a été immobilisé.

Dustin Poirier a systématiquement battu McGregor à l’UFC 257

De nombreux fans pensent que The Notorious doit faire quelque chose de différent cette fois-ci pour gagner le match en caoutchouc avec Poirier. McGregor est célèbre pour son stand-up, mais la seule victoire de soumission de sa carrière dans Cage Warriors prouve qu’il n’est pas en reste sur le terrain et qu’il pourrait changer son plan de match.

Lorsque McGregor a obtenu son premier titre avec Cage Warriors lors de son 13e combat, il a soumis Dave Hill pour le titre poids plume avec un étranglement à l’arrière.

Toutes les 10 victoires précédentes de McGregor étaient des KO à ce moment-là. Hill voulait abattre McGregor pour annuler sa menace dans le stand-up, mais McGregor a pu s’étendre extrêmement bien et survivre.

Il a finalement obtenu l’arrivée alors que l’Irlandais faisait pleuvoir des tirs sur Hill et que son adversaire lui abandonnait le dos. À partir de là, McGregor l’a étouffé.

Comme le dit le président de l’UFC, Dana White, le jeu au sol de McGregor ne doit pas être sous-estimé.

“Tout le monde parle de la lutte de Conor comme si elle était mauvaise”, a-t-il déclaré. « J’aurais pensé que ce mythe serait passé par la fenêtre il y a longtemps. Conor est un combattant très complet.

2018 Christian Petersen/Zuffa LLC

L’Irlandais a défendu la première ruée à la manière des manuels scolaires en serrant la jambe éloignée de Khabib

“Surtout si vous regardez la façon dont Khabib a bourdonné pour voir tout le monde”, a ajouté White, faisant référence au fait que McGregor était le seul combattant à l’avoir éliminé.

L’ironie de la disparition de McGregor contre Poirier étant les coups de pied dans les jambes était le fait que les coups de pied dans les jambes étaient l’une des principales choses que McGregor a ajoutées plus pour son match revanche avec Nate Diaz en 2016.

McGregor a trouvé un moyen de s’améliorer et de battre le plus grand Diaz. Gilbert Burns, qui a contesté le titre des poids welters plus tôt cette année, pense que McGregor est sous-estimé sur le terrain et que cela ne devrait pas être un plan incontournable pour le battre.

“Il est bon”, a déclaré Burns dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube. « Les gens pensent qu’il est très mauvais. Il pense qu’il est très bon. Si les gens ne s’en souviennent pas, il a balayé Nate Diaz lors du premier combat. Nate Diaz l’a abattu au début et il a pu le balayer, inverser la position et (et) prendre le dessus.

McGregor et Diaz ont eu deux vraies guerres

«Je me souviens aussi de quelques autres choses. Je me souviens qu’il s’est échappé de la guillotine de Chad Mendes quand ils se sont battus pour la première fois.

“Les gens pensent que vous pouvez simplement l’abattre”, a poursuivi Burns. « Tout d’abord, quand le gars contrôle la distance comme Conor contrôle la distance, ce n’est pas facile de faire tomber le gars. Une autre chose que les gens ne réalisent pas, ce sont ces gars qui donnent beaucoup de coups de pied, ils développent beaucoup de puissance dans les hanches, donc ces hanches sont très flexibles et très fortes.

«C’est ce type de flexibilité ou de force qu’ils utilisent pour défendre les retraits. … Ils ont une certaine mobilité sur les hanches et les hanches sont très fortes, il est donc très difficile de faire tomber ces gars-là.

Conor McGregor a besoin d’une grosse victoire samedi

“Abattre Conor n’est pas une tâche facile”, a déclaré Burns. « … Il n’est pas ceinture blanche. Le gars a été là-bas à quelques reprises contre les meilleurs, Khabib, Nate Diaz, Dustin Poirier et bien d’autres. Il n’est pas si facile. Les gens pensent : « Oh, abattez ce type. » Il n’est pas si facile. Le fait est que je pense que son jiu-jitsu est bon.

McGregor a prouvé qu’il pouvait faire les ajustements nécessaires pour gagner un match revanche auparavant. Il a prouvé qu’il avait plus à son arsenal que des frappes d’élite. Des questions sur son réservoir d’essence ou les coups de pied se poseront, mais McGregor semble avoir faim de répondre à toutes les questions.

