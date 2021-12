La seule vraie alternative à ‘Super City’

Liverpool est capable de le faire. Il est le seul à avoir réussi à arracher un Premier ministre à la Ville du dernier carré. Même la saison dernière dans une situation de débâcle absolue en raison des nombreuses blessures subies, il a réussi à terminer dans les quatre premiers. Cette année, les choses vont encore mieux. Liverpool de Klopp est encore une fois l’équipe écrasante qu’elle était. Il a gagné en force défensive avec le retour de Van Dijk et en attaque il vole avec ses poignards habituels, auxquels il a ajouté un Diogo Jota dans un état supérieur (il marque deux buts ou plus Salah est payé 3,8 à 1.

Les «rouges» n’ont pas joué leur match du lendemain de Noël après avoir été reporté en raison de cas de COVID à Leeds, leur rival. C’est pourquoi ils arriveront frais pour le duel contre Leicester au King Power Stadium, précisément leur dernier adversaire lors du match de Coupe Carabao il y a quelques jours. Cette rencontre peut servir de prélude à ce qui peut encore arriver. L’issue favorable de l’équipe de Klopp aux tirs au but après un 3-3 mouvementé à Anfield en dit long sur le fait qu’il y aura à nouveau de l’excitation et des buts.

Attention aux coins

De plus, Liverpool sait qu’ils perdront Salah et Mané en Coupe d’Afrique et doivent les serrer jusqu’au dernier moment avant de partir. L’Egyptien a 15 buts et le Sénégalais, 7. Au total, l’équipe « rouge » a 50 buts en 18 matchs. Des chiffres incroyables avec une moyenne de près de trois buts par match pour une équipe qui en attaque est imparable. Il a marqué dans chacun des affrontements joués cette saison, donc chaque match de Liverpool est un festival de buts (Liverpool marque deux buts ou plus et Liverpool prend six corners ou plus est payé pour 1,91 à 1).

Comme si cela ne suffisait pas, le Leicester de cette saison est un jouet défensif. Il a été vu dans le duel contre City le lendemain de Noël (6-3). Son échancrure dans le dos est particulièrement frappante dans les coups de pied arrêtés. Ainsi, il a encaissé deux buts à l’Etihad plus un troisième qui venait d’un penalty également intervenu dans un corner. Mauvais signe de devoir défendre un Liverpool au rythme effréné dans les transitions et vorace des coups de pied arrêtés avec la figure effrayante de Van Dijk (plus de 10,5 corners sont payés 1,91 à 1).

Course de trois… ou deux

Les ‘renards’ sont loin d’être l’équipe que veut Brendan Rodgers, qui, soit dit en passant, mesure ses ex. Il n’a pas eu de chance dans son parcours en tant que manager de Liverpool, mais avant et après il s’est montré être un magnifique manager de vestiaire. Leicester a parcouru de très hauts sommets sous ses ordres, bien que cette saison les problèmes défensifs leur coûtent cher. Contre City, des joueurs comme Ndidi ou Vardy sont restés sur le banc, qui pourraient cette fois revenir sur la ligne de départ. Pièces importantes, sans aucun doute.

Mais si Liverpool est affilié comme lors des derniers matchs il est difficile de le contenir. Les distinctions et les éloges vont à Guardiola et à sa ville pour la série impressionnante de résultats et le niveau de jeu qu’ils affichent. Mais Liverpool est là. Un triomphe à Leicester les ramène à trois points du leader, à un match seulement. C’est ainsi qu’est ce premier ministre passionnant. Un duel Guardiola-Klopp encore une fois, avec l’autorisation de Chelsea – s’il ne décroche pas avant.

MATCH MATCH : Salah marque deux buts ou plus et effectue trois tirs au but ou plus, payant 5,5 à 1.