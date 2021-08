La Séville de Lopetegui, dévastatrice aux débuts

25/08/2021 à 09h00 CEST

Séville de Julen Lopetegui est l’une des meilleures équipes de la Liga et la saison dernière, elle a déjà montré de quoi elle était capable.. La victoire sur Getafe dans le dernier souffle ils le catapultent en tête du classement devant l’Atlético de Madrid, la seule équipe qui maintient son casier avec des victoires dans ces deux premiers jours.

Les Hispaniques, qui l’année dernière, ils ont abandonné le combat pour le titre de LaLiga lors de la dernière sprint, additionner trois saisons consécutives résolues avec victoire les deux premiers jours, quelque chose qui ne s’était pas produit auparavant dans l’histoire de la Liga.

2 – Le @SevillaFC a remporté ses deux premiers matches de championnat pendant trois saisons consécutives pour la première fois dans l’histoire de @LaLiga. Chef #SevillaFC pic.twitter.com/3P7A4EAb65 – OptaJose (@OptaJose) 24 août 2021

Les hommes de Julen Lopetegui forment un bloc solide avec autorité dans le dernier tiers du campou. Il a battu le Rayo Vallecano (3-0) en ouverture et a battu Getafe au Coliseum Alfonso Pérez par le minimum avec un but de Erik Lamela, l’une des meilleures signatures du marché.

Combattez pour la Liga et grandissez en Europe

L’objectif principal de l’actuel leader de la Liga, le Séville de Julen Lopetegui, est de s’installer parmi les quatre premiers et de se battre à nouveau pour le titre, comme ils l’ont fait l’année dernière.. Arrivées de Montiel, Lamela, Augustinsson et surtout Rafa Mir ont relevé le plafond concurrentiel de l’équipe, ce qui il veut aussi faire un pas en avant en Ligue des champions.

Le travail de Monchi dans les bureaux depuis son retour de l’AS Roma, ainsi que le bon esprit sportif de l’entraîneur espagnol, ont donné un plus à l’équipe, qui continue de grandir d’année en année et veut se consolider comme une véritable alternative et entrer dans la sphère de Barcelone, Real Madrid et Atlético de Madrid, qui a remporté toutes les ligues depuis la saison 2004/05.