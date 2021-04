La sieste des chiens de garde pour Biden ⋆ .

Le président Biden a obtenu en moyenne un taux d’approbation de 56% depuis son investiture jusqu’en mars, selon Gallup, à peu près le même que Bill Clinton et George W. Bush, et beaucoup plus élevé que Donald Trump (42%). L’un des facteurs de cette approbation pourrait être le ton de la couverture médiatique.

Rich Noyes et Bill D’Agostino du Media Research Center ont étudié les programmes d’information du soir ABC, CBS et NBC du 20 janvier au 9 avril. Les évaluations télévisées de la performance de Biden (filtrage des politiciens et des fonctionnaires de l’administration) étaient à 59% positives.

Le ton serait encore plus positif, sauf pour un problème tenace – la crise avec la montée de l’immigration illégale à la frontière sud, que l’équipe Biden nie être une «crise». C’est rejeté comme un «sujet de discussion de droite». Mais il a attiré la couverture la plus négative, 82 pour cent de négatifs. Les équipes de «nouvelles» de la télévision étaient beaucoup plus positives quant aux dépenses publiques massives pour «l’aide au COVID» et «l’infrastructure».

Il y a quatre ans, les évaluations du président Trump dans les journaux du soir étaient à 89% négatives, un contraste choquant. Les gauchistes sur Twitter étaient hostiles à l’idée de pouvoir comparer ces présidents de quelque manière que ce soit.

Le producteur hollywoodien Steven DeKnight a bêlé: «Vous ne pouvez pas comparer un tas de [feces] et un bol de pétunias et disent qu’ils sentent tous les deux merveilleux. John Aravosis of AmericaBlog a tweeté: «Maintenant, comparez la couverture de Staline et de Mère Theresa [sic]. »

C’est une bonne représentation des attitudes journalistiques envers les deux hommes. L’un est un monstre horrible, l’autre un saint parfumé. Personne n’a dit que leur couverture devrait être exactement la même en tonalité ou en substance.

La couverture de Trump est restée aussi négative sans relâche, car la presse «objective» ne pouvait accepter qu’un expert politique ou un citoyen de la rue dise quelque chose de positif à propos de Trump. Mais il y a plus de différences que cela. Par example:

1. Biden est beaucoup moins important. La couverture totale de Biden a ajouté jusqu’à 725 minutes, soit 18% de tout le temps d’antenne des nouvelles du soir. C’est beaucoup plus petit que les 1900 minutes consacrées à ces émissions pour être obsédées par Trump.

2. Biden a à peine été évalué. Alors que Trump a attiré 1687 évaluations au cours de ses premières semaines, Biden n’a été évalué que 264 fois, soit environ 16% du total de Trump. Trump a été beaucoup plus critiqué que Biden n’a été félicité. Cela signifie que Biden n’était pas assez controversé pour être évalué. Son règne était accepté et acceptable.

3. Trump était un scandale roulant. Environ 90 pour cent de la couverture médiatique du réseau de l’administration Biden (650 minutes sur 726) ont été consacrés à des questions de politique; cela se compare à seulement 45% de la couverture de l’administration Trump au cours des premières semaines. Quelques mois avant la longue enquête de Robert Mueller sur les avocats spéciaux, Trump était poursuivi par des allégations de «collusion» russe non prouvées (pendant 222 minutes), et les réseaux étaient ravis de trouver une controverse dans les tweets et les railleries de Trump.

C’est pourquoi le journaliste du Washington Post, Dave Weigel, a plaisanté sur Twitter: «Pourquoi les médias n’ont-ils pas couvert les combats constants de Biden sur Twitter avec des membres de son propre parti?» C’est certainement vrai. Les tweets de Biden sont fades, comme «Tout le monde de 16 ans et plus en Amérique est éligible pour le tir aujourd’hui. Allez les chercher, les amis. Mais il est également vrai que les journalistes démocrates enterrent la controverse entre les partis lorsque les démocrates sont au pouvoir.

4. Lorsque Biden a dit des choses scandaleuses, les réseaux s’ennuyaient. L’insulte de Biden à propos des républicains faisant preuve de «pensée néandertalienne» a duré 83 secondes. Son encouragement de la Major League Baseball à punir la Géorgie en délocalisant le match des All-Star ne méritait que 45 secondes. Et son affirmation scabreuse que la nouvelle loi de vote de la Géorgie était comme «Jim Crow» adopté avec seulement 39 secondes de couverture, rien de tout cela critique.

Comme tout président démocrate de l’ère de la télévision, Joe Biden a été et sera célébré, promu… codé. L’examen pétillante. Le chien de garde fait la sieste.