La signalisation d’activation de la racine pivotante commence à partir de SlushPool, F2Pool et Foundry

Extraction de Bitcoin

La signalisation d’activation de la racine pivotante de Bitcoin commence avec SlushPool, F2Pool et Foundry

La mise à niveau Taproot de Bitcoin, une amélioration de la confidentialité et de l’évolutivité, a fait un pas de plus vers la réalité.

Après le code pour «Speedy trial» de Taproot, une méthode d’activation a été fusionnée dans Bitcoin core le mois dernier, la signalisation Taproot sur Bitcoin a officiellement commencé ce week-end avec le deuxième et le plus grand ajustement de difficulté à la baisse de 12,6% de l’année.

Le PDG de Twitter, Jack Dorsey, a également tweeté le site Web «taproot.watch», où vous pouvez vérifier la prise en charge de la mise à niveau.

BTC.com a produit le premier bloc depuis qu’il a commencé, mais il n’a pas réussi à signaler. Cependant, bientôt d’autres se sont joints à nous, à commencer par SlushPool, qui fonctionne depuis 2010.

SlushPool a exploité le premier bloc de signalisation pour Taproot, qui a été rejoint par Foundry, un pool minier basé aux États-Unis qui est la filiale du Digital Currency Group de Barry Silbert qui possède également Grayscale.

Le dernier signal Taproot est donné par l’un des plus grands pools de minage de bitcoins, F2Pool. Parallèlement au signal, F2Pool a également intégré le message «Bien sûr, je déteste le succès du Bitcoin», les mots prononcés par Charlie Munger et approuvés par Warren Buffett au cours du week-end lors de la session de questions-réponses à l’assemblée annuelle des actionnaires de Berkshire Hathaway.

Les mineurs signalent essentiellement leur soutien à la mise à niveau en incluant des données particulières dans le bloc qu’ils exploitent. Une fois que 90% des blocs seront minés pendant la période de difficulté actuelle, entre maintenant et le 11 août, Taproot sera verrouillé pour être activé à la fin de l’année.

Le développeur Bitcoin Luke Dashjr a exhorté le mineur à signaler son soutien à l’avance, en disant: «Même si vous n’avez techniquement pas besoin de mettre à niveau votre nœud Bitcoin pour Taproot avant novembre, le faire plus tôt aide à accroître la confiance dans l’activation.»

Avant la sortie du logiciel de base Bitcoin, le développeur Bitcoin Bitcoin Mechanic a publié un autre client d’activation Taproot. Appelé «soft fork activé par l’utilisateur» (UASF), il permet aux opérateurs de nœuds de rejeter les mineurs ne signalant pas pour Taproot et de l’activer obligatoirement en octobre 2022. L’inclusion d’UASF dans Bitcoin Core a été ce qui a conduit à des mois de débat.

«Oui, il y a des divergences d’opinion. Non, cela ne ressemble pas aux débats qui ont conduit à des scissions passées du réseau », a déclaré Pete Rizzo, rédacteur en chef de Kraken, faisant référence à la mise à niveau de SegWit en 2017 qui a conduit à la fourchette et à la création de Bitcoin Cash (BCH). BCH 2,65% Bitcoin Cash / USD BCH USD $ 1,004,77

26,632,65% Volume 2,96 b Changement 26,63 $ Ouvert 1004,77 $ Circulation de 18,73 m Capitalisation boursière 18,82 b 29 min La signalisation d’activation de la racine pivotante de Bitcoin commence à commencer par SlushPool, F2Pool et Foundry 4 d La demande d’emprunt de Bitcoin diminue tandis que Ether voit une augmentation significative: rapport Genesis Q1 1 w En réfléchissant à «High Momentum», les volumes d’échange de crypto-monnaies grimpent en mille milliards

Il existe actuellement 42 blocs de signalisation et 84,92% des blocs n’ont pas encore signalé leur prise en charge.

Comme nous l’avons signalé, la majorité des mineurs (89,07%) avaient déjà annoncé leur soutien selon l’enquête d’Alejandro del la Torre, vice-président du pool minier Poolin.

Bitcoin / USD BTCUSD

57 698,5061 1 084,731,88 $

Volume 45,74 b Variation 1084,73 $ Ouvert 57698,50 $ 61 Circulation 18,7 m Plafond du marché 1,08 t

ANTY

AnTy est impliqué dans l’espace cryptographique à plein temps depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.