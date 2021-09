in

Le SNP a fait face à plusieurs nouvelles politiques annoncées au cours de l’été, y compris une décision qui verra les élèves aussi jeunes que capables de changer le nom et le sexe utilisés pour les aborder à l’école. L’animateur de GB News, Patrick Christys, a demandé à Nicola Sturgeon de recentrer l’attention de son parti sur les services vitaux, tels que l’envoi d’ambulances, plutôt que sur la « signalisation de la vertu ». M. Christys a déclaré: “Le secrétaire à la Santé du SNP, Humza Yousaf, l’a absolument empilé lorsqu’il est tombé d’un scooter à Holyrood.

“C’est une métaphore de la capacité du SNP à diriger un pays, je pense. Humza Yousaf semble déjà être blessé mais c’est une bonne chose qu’il n’ait pas eu besoin d’une ambulance après avoir donné un coup de tête au sol car il aurait peut-être dû attendre 40 heures pour ce.

« C’est vrai, le SNP a fait appel à l’armée pour aider cinq ambulances. À qui appartient cette armée, par intérêt ? Oui, bien sûr, c’est celle du Royaume-Uni, n’est-ce pas ?

« Ainsi, non seulement l’Écosse ne peut pas gérer son propre service de santé, mais une Écosse indépendante ne serait probablement pas en mesure de faire appel à nos forces armées pour régler le problème.

“Je suppose qu’ils pourraient simplement appeler l’armée de l’UE lorsqu’ils rejoindront inévitablement le bloc de Bruxelles, mais cela leur prendra probablement plusieurs années pour arriver.”

Le présentateur de GB News a poursuivi: “Je pense que je préférerais tomber malade en Érythrée qu’à Édimbourg, pour être honnête – un homme est décédé après avoir attendu 14 heures pour une ambulance, il y avait une femme qui a attendu huit heures avec une fracture de la hanche, un 86 -ans est resté allongé sur le sol pendant huit heures et un homme de Kilwinning a dû attendre 23 heures pour obtenir de l’aide.

“Vous ajoutez simplement cela au fait qu’il y a des enquêtes en cours sur les eaux contaminées dans les hôpitaux écossais, le pire problème de toxicomanie d’Europe. Pendant un certain temps, Nicola Sturgeon a été pire que tout autre leader britannique dans le déploiement du vaccin également.

« Pendant ce temps, Humza Yousaf, l’actuel secrétaire à la Santé, semble passer le plus clair de son temps à parler des Blancs. Et Nicola Sturgeon semble plus concentré sur les enfants neutres que sur les enfants malades.

“Je doute fort que les Écossais se soucient davantage des pronoms que de leurs soins de santé. Alors que les grosses perruques du SNP sont occupées à signaler la vertu, beaucoup de gens, franchement, meurent.”

Le président du Collège royal des chirurgiens d’Édimbourg, le professeur Michael Griffin, a averti que l’Écosse avait « un réel problème de main-d’œuvre dans le NHS et dans les services sociaux » qui doit être résolu et qu’il provoque un « cercle vicieux » affectant toutes les parties des services de santé. .

Le professeur Griffin a déclaré: “Avec la réduction des chirurgies électives dans de nombreux conseils de santé à travers l’Écosse, ce n’est pas seulement Covid.

“Cela a une contribution importante, mais il y a d’autres facteurs multiples impliqués et c’est une situation assez complexe.

“Nous avons des absences du personnel pour cause de maladie, de recrutement et d’isolement, de sorte que nous ne sommes pas en mesure de doter certains domaines.

“Il y a un réel problème à faire sortir les patients des hôpitaux pour le moment et à les faire bénéficier des services sociaux, car il y a une crise de la main-d’œuvre dans les maisons de soins qui cause des problèmes et des blocages de lits.”

Jeudi, lors des questions du premier ministre, Mme Sturgeon a présenté ses excuses aux personnes qui avaient dû attendre longtemps pour des ambulances, y compris la famille de Gerald Brown, 65 ans, de Glasgow, décédé en attendant 40 heures pour un traitement.

Le leader travailliste écossais Anas Sarwar a exhorté Mme Sturgeon: “Veuillez ne pas utiliser la pandémie comme couverture pour l’échec de votre gouvernement”, car il a décrit les informations faisant état de personnes décédées ou laissées à l’agonie en attendant des ambulances comme une “tragédie humaine évitable”.

Le Premier ministre a répondu : « J’accepte qu’il y ait eu des pressions sur le service ambulancier, comme il y avait des pressions sur l’ensemble de notre service de santé avant cette pandémie.

“Mais je pense que quiconque suggère que la pandémie n’est pas un facteur contributif important à ce à quoi notre service de santé est confronté en ce moment étend sa crédibilité.

« La pandémie a créé les conditions les plus difficiles pour notre service national de santé probablement depuis la création du service national de santé et cela se ressent durement en Écosse. »