La signature d’Aaron Ramsdale n’a pas excité les fans d’Arsenal

Cela n’a pas été un voyage facile pour Aaron Ramsdale, mais le gardien de 23 ans se retrouve soudainement le nouveau favori des fans d’Arsenal.

Alors, que devez-vous savoir sur l’homme dans le but des Gunners ? talkSPORT EDGE jette un œil…

GETTY

L’ex-homme de Sheffield United s’est tenu entre les bâtons pour la victoire des Gunners sur Norwich et n’est pas parti depuis

GETTY

Ramsdale a remporté une autre victoire le week-end dernier lors de la victoire 3-1 contre Aston Villa

CAHOTEUSE

Devenir le gardien de but n°1 d’Arsenal à un si jeune âge n’est pas quelque chose à renifler, mais le parcours de Ramsdale pour devenir le premier choix n’a pas été facile.

Né à Stoke-on-Trent, Ramsdale a passé sa jeunesse à Bolton Wanderers et Sheffield United avant d’être diplômé de l’académie des Blades en 2014 et de signer son premier contrat professionnel en 2016.

Présent uniquement en FA Cup pour l’équipe du Yorkshire, Ramsdale a déménagé sur la côte sud en janvier 2017, signant pour le club de Premier League AFC Bournemouth.

Mais encore une fois, il n’a pas joué pour les Cherries et a été prêté à Chesterfield, du côté de la Ligue 2.

Ramsdale a disputé 19 apparitions avec les Spirites, mais n’a pas pu frapper le sol en courant, n’ayant pas réussi à sauver le club de la relégation et a même marqué un but contre son camp lors d’une défaite 4-0 contre Accrington Stanley.

Conçu à l’origine comme une punition d’Eddie Howe pour avoir raté le bus de l’équipe de Bournemouth, la chance de Ramsdale a commencé à tourner en 2019 lorsqu’il a été prêté avec succès à l’AFC Wimbledon, une équipe en difficulté de League One.

GETTY

Ramsdale a fini par être nommé jeune joueur de l’année par les Dons et revient les regarder régulièrement

Ramsdale reste fidèle à Wimbledon

Il a ensuite fait ses débuts en Premier League pour son club parent le jour de l’ouverture de la saison 2019-2020 et a remporté le titre de Joueur de l’année.

En août 2020, Ramsdale a rejoint son club d’enfance Sheffield United, signant pour 18,5 millions de livres sterling sur un contrat de quatre ans.

Mais il n’a fallu qu’un an pour que les grands garçons d’Arsenal viennent et l’emportent pour 30 millions de livres sterling.

Tout bien considéré, le parcours de Ramsdale pour être le buteur d’Arsenal rend son ascension encore plus impressionnante.

Même Ramsdale n’arrive pas à croire à quel point il est venu, admettant à l’Independent: « Je ne pense pas avoir encore réalisé comment cela s’est passé et le voyage que j’ai fait. »

FAVORI DES FANS

Lorsque Ramsdale a d’abord déménagé aux Émirats, cependant, il est juste de dire que les fans d’Arsenal ne l’ont pas apprécié au début.

Étant rachetés à l’arrière de la relégation avec Sheffield United, les fans d’Arsenal ont été déçus par leur signature de 30 millions de livres sterling.

Et lorsque des rumeurs ont commencé à circuler autour de la tenue du nord de Londres à la recherche de la signature de Ramsdale, de nombreux supporters des Gunners se sont rendus sur la page Instagram du gardien, lui disant qu’il n’était pas recherché à Arsenal.

Il y a eu pas mal de réaction à la signature de Ramsdale cet été

De nombreux supporters ne pouvaient pas comprendre l’argent dépensé pour le gardien de but

Mais de nombreux fans sont plus qu’heureux d’avoir tort et sont plus que disposés à l’admettre

GETTY

La réception de Ramsdale était loin de ce qu’il avait reçu en quittant les Blades

Mais depuis lors, Ramsdale s’est avéré être exactement le genre de signature que son nouveau club devait faire.

Alors que Bernd Leno n’était pas à blâmer pour le pire début de saison d’Arsenal en Premier League, le seul moyen était ouvert pour l’équipe d’Arteta depuis que Ramsdale est devenu leur choix n°1.

Jouant tous les matchs à l’exception du match nul de la Coupe EFL depuis la victoire sur Norwich City, Ramsdale a maintenant gardé trois feuilles blanches et a remporté quatre victoires sur les six matchs qu’il a commencés.

Même les supporters d’Arsenal les plus sceptiques se sont maintenant réchauffés envers l’ancien homme des Blades depuis qu’il les a aidés à faire demi-tour sur leur forme désastreuse.

A tel point que le gardien fait preuve d’humour dans les matches.

Il est définitivement en train de devenir rapidement un favori des fans.

L’AMOUR DES LÉGENDES

Ce n’est pas seulement l’affection des fans que Ramsdale a gagnée non plus.

L’ancien gardien de but d’Arsenal et légende du club, David Seaman, a également été « vraiment impressionné » par le nouvel homme d’Arsenal.

Et l’ex-star anglaise a même comparé la situation de Ramsdale à la sienne lorsqu’il a rejoint le club pour la première fois.

Il a déclaré à talkSPORT Breakfast : « Il y a beaucoup de similitudes avec mon arrivée à Arsenal. J’étais le n°3 de l’Angleterre à la Coupe du monde en 1990, Ramsdale a fait de même.

« J’ai commencé à recevoir une charge de bâton parce que les fans ne voulaient pas de moi. Ils chantaient tous « Lukic est meilleur que Seaman » et « Tu ne joueras jamais pour Arsenal ».

« Il y a quelques similitudes et j’espère qu’il poursuivra une très bonne carrière à Arsenal. »

GETTY

Seaman a dit à Ramsdale de simplement «être lui-même» lorsqu’il a récemment donné des conseils au jeune

NE PAS PRENDRE ÊTRE ENTRE LES BÂTONS POUR ACCORDÉ

Mais malgré sa voie rapide vers la gloire, Ramsdale garde toujours les pieds sur terre.

S’adressant à The Independent sur le remplacement de Leno, la signature estivale d’Arsenal savait qu’il ne devrait pas prendre sa position pour acquise.

« Je pense juste que la façon dont l’équipe va, avec un certain style de jeu, j’ai été amené à le remplacer [Leno] et pour le moment, je l’ai », a expliqué Ramsdale. « Mais cela ne veut pas dire que c’est ma chemise pendant une longue période. »

Leno, qui a commencé cette saison en tant que numéro 1 d’Arsenal mais a depuis été abandonné pour le joueur de 23 ans, avait eu du mal à empêcher son club de perdre des buts au début de la campagne.

Avant d’être lâché, l’Allemand a perdu 2-0 contre Brentford, 2-0 contre Chelsea puis 5-0 contre Manchester City.

Loin de ce à quoi s’attendent les fans d’Arsenal.

Bien que Ramsdale ait raison de ne pas ignorer le gardien de l’équipe nationale allemande qui attend dans les coulisses, son excellente forme devrait le maintenir dans le onze de départ – pour l’instant.

GETTY

Le disproportionné Bernard Leno a déclaré qu’il se concentrait sur le travail acharné à l’entraînement

HAUTE ESPOIRS

Le ciel semble alors être la limite pour Ramsdale, pas seulement à Arsenal mais aussi pour son pays.

Bien qu’il ait été relégué avec Sheffield United un mois auparavant, le gardien des Blades de l’époque a été choisi pour remplacer le blessé Dean Henderson dans l’équipe Euro 2020 de Gareth Southgate.

Et étant donné que Ramsdale a montré à quel point il peut être bon jusqu’à présent cette saison, le gardien n’est peut-être pas loin de remporter sa première casquette en Angleterre.

Bien qu’il soit actuellement confronté à une forte concurrence dans l’équipe des Trois Lions de la part des autres gardiens Sam Johnstone, Jordan Pickford et Nick Pope, l’homme d’Arsenal a toujours fixé ses objectifs haut lorsqu’il s’agit de jouer pour son pays.

« C’est juste un élan supplémentaire et la faim de bien faire en Coupe du monde », a déclaré Ramsdale à l’Evening Standard en parlant de son expérience de l’Euro. « Et j’espère que je pourrai en faire partie à nouveau et j’espère que ce sera à faire avec un rôle de départ. »

Ramsdale était ravi d’obtenir le feu vert la saison dernière

GETTY

Ramsdale devra continuer sa belle forme à Arsenal pour éliminer Jordan Pickford de la première place