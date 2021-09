La signature d’Arsenal est disponible pour ses débuts contre Norwich alors que le permis de travail est approuvé

in

Le nouveau défenseur d’Arsenal, Takehiro Tomiyasu, est disponible pour la sélection ce week-end après que son permis de travail a été approuvé.

Tomiyasu a rejoint les Gunners de Bologne le jour de la date limite de transfert pour un montant de 16 millions de livres sterling. Il concourra pour une place de titulaire à l’arrière droit ou à l’arrière central sous Mikel Arteta.

L’international japonais pourrait désormais faire ses débuts lors du match de Premier League contre Norwich City. Arsenal accueillera les Canaries à l’Emirates Stadium samedi à 15h00.

Plus tôt jeudi, Arteta a été interrogé sur l’impact que Tomiyasu aurait sur l’équipe.

“Tomi a la capacité de jouer n’importe quelle position dans un dos quatre”, a déclaré Arteta. «Il a tout fait dans les quatre derniers, ainsi que dans les trois derniers. Il nous donne cette polyvalence, nous donne différentes qualités dans la position arrière droite.

“Nous le suivons depuis longtemps et il nous donne différentes qualités que nous n’avons pas dans l’équipe.”

Tomiyasu a été sélectionné 23 fois au niveau international, marquant un but. Il cherchera à ajouter de l’acier à une défense qui a reçu de nombreuses critiques ces dernières saisons.

Arsenal a mal commencé la nouvelle campagne, perdant ses trois matches jusqu’à présent. Ils ont également encaissé neuf buts sans réplique.

Arteta a opté pour Cedric Soares à l’arrière droit lors des deux derniers matches de championnat, tandis qu’il a également bricolé un certain nombre de paires de demi-centre.

Un partenariat probable pourrait être celui de Tomiyasu et du défenseur anglais Ben White. Le joueur de 23 ans est arrivé de Brighton pour 50 millions de livres sterling plus tôt cet été.

Pendant ce temps, Arteta a laissé entendre que l’ancien coéquipier Jack Wilshere pourrait retourner à Arsenal pour s’entraîner.

Le milieu de terrain anglais est sans club depuis son départ de Bournemouth en juillet. Il a donné une interview sincère le 25 août décrivant sa douloureuse recherche d’une nouvelle équipe.

“C’est quelqu’un que je connais avec qui j’ai partagé le vestiaire, qui est tellement aimé dans le club avec chaque personne ici et nos portes sont toujours ouvertes”, a déclaré Arteta.

Le journaliste de confiance Fabrizio Romano a parlé de Le passage estival de Tammy Abraham à Rome.

Le buteur est devenu excédentaire par rapport aux exigences de Chelsea après le retour de Romelu Lukaku à Stamford Bridge.

Arsenal était intéressé à signer Abraham comme remplaçant à long terme d’Alexandre Lacazette à l’avant.

Cependant, la Roma de Jose Mourinho les a battus à sa signature. Ils l’ont capturé pour 34 millions de livres sterling, le joueur de 23 ans signant un contrat de cinq ans en Italie.

Romano a déclaré sur le podcast Here We Go : « Arsenal était vraiment convaincu qu’ils avaient une chance de signer Tammy Abraham mais dans le football, il n’est pas facile de faire changer d’avis les joueurs.

“Mon sentiment personnel est que sans Jose Mourinho en tant que manager de la Roma, Tammy Abraham serait désormais un joueur d’Arsenal.”

