La signature de bois de 25 millions de livres sterling est un «achat de panique» qui pourrait bien fonctionner pour Newcastle, déclare Merson

L’attaquant de Burnley Chris Wood a été qualifié d' »achat de panique » par Paul Merson, mais il pense que cela pourrait bien fonctionner pour Newcastle, menacé de relégation.

L’attaquant néo-zélandais Wood devrait signer pour les hommes d’Eddie Howe dans le cadre d’un contrat de 25 millions de livres sterling. Les Magpies ont activé la clause de libération des 30 ans dans le but d’inscrire l’attaquant pour jouer contre Watford ce week-end. Avec le meilleur buteur Callum Wilson absent pour les huit prochaines semaines en raison d’une blessure au mollet contractée contre Manchester United, Newcastle devait agir rapidement.

L’arrière droit anglais Kieran Trippier est déjà devenu le joueur le mieux payé du club. Et Merson dit que Wood sera également un bon atout pour les Geordies.

« Ils doivent tenter leur chance et espérer que quelqu’un pourra frapper le sol en courant », Merson a déclaré à Sky Sports.

« Maintenant, pour démarrer rapidement, et je sais qu’il n’est pas prolifique, mais Wood joue chaque semaine pour Burnley et il joue en Premier League.

«Il sait de quoi parle cette ligue, et vous savez qu’il ira bien dans cette ligue.

« Cela ne va pas être un choc pour lui, et il traversera un mur de briques pour vous.

« C’est ce dont Newcastle a besoin. Ils ont besoin de Kieran Trippier et Chris Wood.

« Ils ont besoin de joueurs qui vont retrousser leurs manches et ne pas entrer et être choqués de la rapidité de la Premier League. »

Wood a 50 buts en 155 matches de Premier League et s’il peut maintenir ce ratio sur Tyneside, Newcastle considérera l’accord comme un succès.

Merson : Ils doivent tenter leur chance

Wood, qui a joué pour Burnley contre Leeds le 2 janvier, devrait mener la ligne contre les Hornets à St James ‘Park samedi.

« Le temps presse pour Newcastle », a déclaré Merson. « Ils ont besoin d’un attaquant pour jouer contre Watford samedi. Et ils doivent faire venir quelqu’un.

« Ils ne peuvent pas attendre la fin du match de samedi. Ils ne peuvent pas dire qu’ils ne sont pas pressés et nous allons juste terminer ce match car s’ils perdent contre Watford, ils auront de gros problèmes. Ils auront encore plus de problèmes qu’ils ne le sont actuellement !

«C’est pourquoi la panique est bien présente et pourquoi ils doivent amener un attaquant. C’est leur finale de coupe.

« Ils ne gagnent pas ce match sans quelqu’un. Ils doivent tenter leur chance et ce sera un achat de panique, quoi qu’ils fassent, mais ils doivent faire quelque chose.

Merson pense que les trois prochains matchs de Newcastle pourraient définir sa saison.

« C’est arrivé au stade où ils ont juste besoin de prendre un pari. Ils achètent littéralement quelqu’un pour le match de samedi, qui est un match qu’ils doivent gagner.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de TEAMtalk…

Le match de Watford « gagnable » avec Wood

« Si quelqu’un arrive samedi et marque deux buts mais ne marque pas pendant trois matchs, cela aurait quand même été une bonne affaire.

« Et c’est parce qu’ils doivent gagner ce match. Ils doivent battre les équipes qui les entourent.

« Oubliez les équipes de la première moitié. Ne vous inquiétez pas pour eux. Vous devez battre les équipes dans la moitié inférieure et Watford est à l’intérieur et autour d’elles. Newcastle doit gagner ce match.

« Le pain et le beurre de Newcastle sont leurs trois prochains matchs. Les trois prochains matchs contre Watford, Leeds et Everton sont gagnables. Je dis gagnable. Ils n’ont gagné qu’un seul match toute la saison et ils ont été battus par Cambridge. Mais les trois prochains matchs sont le genre de matchs dont ils ont besoin pour obtenir des points.

« Ce sont trois gros matchs, donc c’est le moment décisif pour Newcastle », a ajouté Merson.

LIRE LA SUITE: Newcastle « très intéressé » par le milieu de terrain de qualité de Dortmund alors qu’Eddie Howe rêve grand