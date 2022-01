La signature de Coutinho renforce les espoirs d’Aston Villa de devenir la cible défensive de Gerrard

Aston Villa aurait augmenté ses chances de recruter l’arrière gauche d’Everton Lucas Digne en complétant la capture très médiatisée de Philippe Coutinho.

Digne a été laissé pour compte à Goodison Park après une dispute avec le patron de Toffees Rafa Benitez avant la victoire 2-1 à domicile contre Arsenal en décembre. En effet, la star de la France était à nouveau absente de l’équipe alors qu’Everton luttait contre Hull en FA Cup samedi soir.

Benitez a également déjà décroché son remplaçant sous la forme de l’arrière gauche ukrainien Vitaliy Mykolenko. Cela a apparemment ouvert la porte à Digne passer ce mois-ci, avec plusieurs prétendants enthousiastes.

Chelsea a été pressenti pour faire un pas après avoir perdu Ben Chilwell pour le reste de la saison. Newcastle, quant à lui, est également à la recherche d’un arrière gauche après avoir scellé le retour de Kieran Trippier en Premier League.

Mais selon le journaliste de talkSPORT Alex Crook, le patron de Villa Steven Gerrard souhaite que Digne fournisse la concurrence à Matt Targett.

Crook affirme que, bien que Digne préfère déménager à Londres, le fait que Villa ait atterri Coutinho pourrait bien attirer le défenseur à Villa Park à la place.

Il a déclaré à talkSPORT : « Ils [Villa] veulent aussi un arrière gauche. Et on me dit qu’ils font partie d’un nombre croissant de clubs qui suivent Lucas Digne d’Everton.

« Pour le moment, sa préférence semble être Londres. Mais peut-être que l’arrivée d’un nom stellaire comme Coutinho pourrait convaincre Lucas Digne que peut-être Aston Villa est une proposition attrayante.

Villa a annoncé vendredi la signature plutôt surprenante de l’ancien homme de Liverpool. Le joueur de 29 ans est toujours considéré comme un talent de premier plan malgré ses difficultés à reproduire la forme qu’il a montrée à Anfield à Barcelone.

Coutinho un parfait remplaçant de Grealish

Coutinho a signé jusqu’à la fin de la saison en vue d’un transfert permanent de 33 millions de livres sterling.

Et l’expert de talkSPORT, Simon Jordan, pense que Villa Mat a fait une excellente affaire.

Il a déclaré : « S’il représente 75 % de ce qu’il était à Liverpool, c’est une excellente signature.

« S’il est inférieur à cela, alors vous vous déplacez vers le territoire de« ça a l’air bien sur le papier, mais cela deviendra-t-il un résultat productif ? »

« Mais je pense qu’en termes de remplacement d’une sorte de Jack Grealish créatif, de qualité sur la figure du ballon, je pense que les fans de Villa seront très excités par cela. »

