La signature de Cristiano Ronaldo était nécessaire pour Manchester United

Le choc de la signature de Cristiano Ronaldo par Manchester United à la fin du mercato estival s’est déjà avéré plus nécessaire qu’ils n’auraient pu l’imaginer.

L’attaquant portugais n’était évidemment pas en tête de la liste des transferts estivaux de Manchester United au début de l’été, en fait, il n’y figurait probablement même pas.

Cependant, avec les rumeurs d’un projet de déménagement à Manchester City, les Red Devils se sont précipités pour empêcher une légende du club de rejoindre leurs rivaux.

La signature de Cristiano Ronaldo de Manchester United était plus nécessaire qu’on ne le pensait auparavant

A l’origine une signature de luxe

Initialement, Manchester United a décidé de signer Cristiano Ronaldo ressemblait à un luxe plutôt qu’à une nécessité. Avec Edinson Cavani ayant accepté de rester au club pour une autre année, tout semblait aller pour le mieux à Old Trafford avec le projet d’ajouter un attaquant de haut niveau l’été prochain.

Cependant, Manchester United ne pouvait pas s’asseoir et regarder Ronaldo revenir en Premier League et ce ne serait pas avec eux.

En signant Ronaldo, ils risquaient de contrarier Edinson Cavani, un homme qui était sur une lancée lorsqu’il était disponible la saison dernière. L’attaquant uruguayen a marqué 17 buts et fourni six passes décisives en 39 apparitions l’été dernier. Ce faisant, il ressemblait à l’attaquant que Manchester United avait manqué depuis quelques années maintenant.

Sa décision de rester un an de plus était excitante, compte tenu de son savoir-faire constant en matière de buts comparé à Anthony Martial, Marcus Rashford et Mason Greenwood. Tous sont probablement à leur meilleur ailleurs sur le terrain à ce stade, et sinon, ils ne sont tout simplement pas assez bons pour jouer une saison de 38 matchs dès le départ.

Avoir Cristiano Ronaldo et Edinson Cavani dans la même équipe confère à Manchester United un niveau de qualité inégalé à la neuvième position.

L’absence d’Edinson Cavani montre que la signature de Cristiano Ronaldo était nécessaire

L’ajout de Cristiano Ronaldo, à seulement trois matchs de son retour, s’est déjà avéré crucial.

Sans Ronaldo, vous vous attendriez à ce que United aille avec Cavani lorsqu’il sera en forme, mais c’est peut-être là que réside le problème. Il n’a fait qu’une seule apparition cette saison jusqu’à présent, jouant 37 minutes sur le banc contre Wolverhampton Wanderers.

Il a depuis subi une autre blessure et n’a pas été disponible pour Manchester United lors des derniers matchs.

Alors que Cavani possède une immense capacité à marquer des buts, ce n’est un secret pour personne que s’ils n’avaient pas signé Cristiano Ronaldo, Manchester United s’accrocherait à la paille pour les buts de la neuvième position cette saison.

La performance d’Anthony Martial lors de la Coupe Carabao contre West Ham United – une défaite 1-0 – montre en particulier à quel point United est infructueux sans l’un ou l’autre des deux.

L’absence de Marcus Rashford après une intervention chirurgicale tant attendue n’arrange pas les choses mais c’est un joueur clairement meilleur à jouer sur le côté gauche que partout ailleurs.

Mason Greenwood n’est pas encore tout à fait là en tant qu’avant-centre, mais offre à United le plus d’espoir pour l’avenir à ce poste.

On a beaucoup parlé de la signature de Cristiano Ronaldo et de l’impact que cela pourrait avoir sur les autres joueurs du club en termes de temps de jeu, mais très peu d’attention l’a en fait félicité pour ce qu’il apportera à l’équipe – et a déjà apporté – le capacité à mettre le ballon au fond des filets. C’est tout ce pour quoi il a été signé. Pas une seule personne à Manchester United ne s’attendait à ce que la machine à pas qui a quitté le club renvoie le même joueur à 36 ans.

Ronaldo a déjà inscrit quatre buts lors de ses trois apparitions jusqu’à présent, faisant de lui le meilleur buteur de Manchester United toutes compétitions confondues cette saison.

La défaite de la Coupe Carabao contre West Ham a montré à quel point ils ont besoin de lui dans la surface. D’innombrables occasions de franchir la surface se sont présentées avec Anthony Martial, le numéro neuf du club, introuvable.

Manchester United accueillera Aston Villa en championnat samedi après-midi et Cristiano Ronaldo commencera certainement ce match. On ne sait pas grand-chose sur la disponibilité d’Edinson Cavani en ce moment.

