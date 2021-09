La signature de Cristiano Ronaldo pourrait conduire à une énorme manne à Manchester United – Man United News And Transfer News

in

Le coup surprise de Manchester United pour l’ancien golden boy Cristiano Ronaldo a été l’une des plus grandes histoires d’une fenêtre de transfert mouvementée.

En rejetant un éventuel passage à Manchester City, son grand rival, le joueur de 36 ans a plutôt scellé une réunion de rêve avec sa base de fans United toujours dévouée.

Et, tandis que les fans des Reds se préparent pour le retour de leur fils prodigue sur le terrain d’Old Trafford, les analystes financiers prédisent un impact tout aussi sismique en dehors du terrain.

Comme le rapporte le Daily Mail, il est prévu que l’énorme attraction de Ronaldo sur les réseaux sociaux pourrait entraîner une augmentation majeure de l’attrait commercial du club.

L’expert en finance du football, le Dr Rob Wilson, a déclaré: «Vous avez ici un match fait au paradis… Commercialement, Manchester United a conclu de gros contrats il y a 10 à 12 ans et ils commencent à expirer. Bien sûr, ils n’ont pas de sponsor de terrain d’entraînement actuellement…

« Ce que nous verrons [now] est un partenaire de terrain d’entraînement sera inscrit et ils signeront quelques autres accords. Je pense qu’ils vont accélérer ces conversations en raison de l’attrait que Ronaldo apporte.

La popularité de Ronaldo est telle – il compte 261 millions de followers sur Instagram uniquement – ​​que Wilson pense que les Red Devils pourraient récupérer ses frais de transfert de 20 millions de livres sterling et son salaire de 385 000 livres sterling en 12 mois.

« S’ils soulèvent un trophée, il y a tous les ingrédients pour une autre période de domination. Les frais de transfert, l’ajout et son salaire devraient être plus que couverts par une partie de l’activité commerciale qu’ils seront en mesure de générer au cours des 12 prochains mois.

“Vous pourriez voir United gagner 30 millions de livres sterling et plus cette saison grâce à des accords commerciaux supplémentaires.”

En effet, l’effet Ronaldo a déjà entraîné un coup de pouce financier immédiat pour les Glazers, la valeur de l’action du club ayant grimpé de près de 10% suite à l’annonce de son transfert imminent.

On dit que la signature pourrait même compenser l’inquiétude suscitée par l’attrait décroissant du football parmi les jeunes – une préoccupation qui a été considérée par certains comme un facteur déterminant de l’échec de la Super League européenne.

“Il y aura des fans de Ronaldo qui commenceront à suivre Manchester United et cela vous donnera un levier pour vendre plus de produits”, a déclaré le Dr Wilson.

« La chaîne de médias sociaux qui a le plus éclairé était Instagram, qui correspond à la tranche d’âge des 16-24 ans. Tout le monde est concerné par les 16-24 ans. Parlez à n’importe quel cadre de club et c’est leur plus gros casse-tête.

« Les services de streaming à la demande, la façon dont les jeunes consomment les médias numériques signifient qu’ils sont moins susceptibles de regarder 90 minutes complètes de football. Tous les clubs veulent percer ce marché de 16 à 24. »

Ce marché est désormais à la portée d’un club qui possède l’un des noms les plus populaires et les plus commercialisables du sport mondial.

C’est une signature qui semble fonctionner pour tout le monde alors ; de la salle de réunion aux fans extatiques s’émerveillant du cadeau inattendu d’un épilogue à l’aventure de Ronaldo à Manchester United.