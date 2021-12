La signature de Ferran par le Barça, le début d’un effet domino

27/12/2021 à 12h10 CET

Torres de Ferran s’arrêtera à Barcelone, ou c’est du moins la direction vers laquelle toutes les informations données par les principaux médias de Espagne. On parle d’environ 55 millions, un montant important compte tenu de la situation financière actuelle du club du Barça.

Ce qui est clair, c’est que le Manchester City il ne restera pas immobile. Il semble qu’en été il sera lancé Haaland, mais en tenant compte du fait que le représenté de Minos Raiola est l’objectif moyen L’Europe , les citoyens scrutent également le marché anglais. On parle de Jarrod Bowen, l’attaquant de West Ham. Sa valeur marchande est 35 millions selon Transfermarkt, un peu plus abordable que le norvégien.

Et si Erling haaland il finit par quitter le Borussia Dortmund comme il semble que cela arrivera, les Allemands devront faire venir un attaquant de garantie avec une partie de l’argent qu’ils reçoivent pour lui. Tel que rapporté par le kicker rotatif, il semble que ont eu un œil sur l’attaquant de Stuttgart Sasa Kalajdzic.

Maintenant bien, le nom qui a pris le plus de force est celui de Sébastien Haller. L’attaquant de l’Ajax fait son apparition en Eredivisie et fait partie des joueurs les plus convoités. Son prix pourrait avoisiner les 30 millions, un montant plus qu’acceptable pour un Dortmund Vous recevrez une grosse somme d’argent pour votre étoile actuelle.

Au total, le marché des transferts a bougé ce qui est attendu en janvier si le premier mouvement de Ferran à Barcelone. Le joueur, qui a déjà subi un examen médical, est en attente que les azulgranas puissent effectuer le paiement et l’enregistrercar ils doivent ajuster les plafonds de salaire. S’ils réussissent, Xavi aura le renfort qu’il souhaitait tant.