La signature de Kemba Walker des Knicks excite les amis et la famille de New York .

Le téléphone d’Emanuel “Book” Richardson a commencé à vibrer tard mercredi matin et sa fréquence n’a fait que s’intensifier au cours des heures suivantes.

Comme Richardson, le directeur du célèbre programme New York Gauchos AAU, l’ancien entraîneur de Rice High School Moe Hicks, l’ancien joueur de Rice Kashif Pratt et l’ancien assistant de Rice et entraîneur des Gauchos Dwayne Mitchell ont vécu la même journée mouvementée – bien qu’extatique.

Tout le monde voulait parler du retour de Kemba Walker, le natif du Bronx qui a accepté un contrat avec les Knicks après avoir été racheté par les Oklahoma City Thunder. Pour beaucoup, le quadruple All-Star, champion national de la NCAA et McDonald’s All-American est de retour à sa place.

“Quand j’ai eu [the news] J’étais en larmes – des larmes de joie », a déclaré Richardson, qui a entraîné Walker de la huitième année à la fin du lycée avec les Gauchos et a servi de mentor au Post lors d’un entretien téléphonique. « C’est un peu comme si votre bébé rentrait à la maison. Tu le regardes devenir un homme, tu le regardes grandir et tu le regardes mûrir. La prochaine chose que vous savez, vous le regardez rentrer à la maison. Espérons que c’est ça [for his career]. “

Le retour de Kemba Walker a électrisé la ville mercredi.NBAE via .

Le sentiment d’exaltation s’est rapidement propagé à toute la communauté du basket-ball, pas seulement à ceux qui étaient coéquipiers ou amis de Walker, 31 ans. Les fans des Knicks sur les réseaux sociaux étaient ravis, soudain ravis de cette intersaison. D’anciens rivaux du lycée ou de l’AUA ont exprimé leur joie de voir l’un des leurs rentrer à la maison.

« Comment ne peux-tu pas [love it]?” a déclaré Joe Arbitello, l’entraîneur de Christ the King dans le Queens, l’un des principaux rivaux de Rice à l’époque de Walker. « Le gars est un gagnant. Il va apporter cette ténacité à New York. C’est l’un des meilleurs enfants que j’aie jamais rencontrés. Il est humble.

Au camp d’été de Christ the King mercredi, Arbitello a déclaré que Walker signait avec les Knicks était le « Non. 1 sujet du jour.

Bien qu’il n’ait pas vécu à temps plein à New York depuis ses années de lycée, Walker n’a pas perdu le contact avec les cinq arrondissements. À ses débuts en tant que professionnel, il viendrait jouer dans le circuit de streetball de la ville. Il y a deux étés, il a assisté au match de softball des célébrités CC Sabathia & Friends au Yankee Stadium. Il organise chaque année des camps de basket-ball gratuits pour les enfants de la ville et reste proche de plusieurs de ses coéquipiers du lycée et de l’AUA.

“Beaucoup de jeunes gens grandissent en voulant probablement jouer pour les Knicks, au moins jouer dans le Garden”, a déclaré Hicks. « C’est juste une belle opportunité [for him], une excellente situation. Je pense que c’est gagnant-gagnant pour la ville. Vous avez un gars du pays qui rentre à la maison et joue ici et constitue un élément central de l’équipe, ce qu’il sera.

Le Walker humble et sans ego a toujours été populaire à New York, même parmi les fans de St. John’s qui le voulaient dans le Queens au lieu de Storrs, Conn. Walker est passé d’un produit inconnu au début de sa carrière préparatoire au Rice High School de Harlem à un espoir d’élite et champion national à UConn à un choix de loterie NBA par Charlotte (neuvième au total) en 2011. Il attendait son tour à chaque arrêt et en profitait dès qu’une opportunité se présentait. Walker reste le joueur le plus repêché de New York qui a fréquenté le lycée ici depuis que Joakin Noah est allé neuvième aux Bulls en 2007.

Kemba walker’s step-back jumper emblématique au Big East Tournament 2011. Anthony J. Causi

Maintenant, après un passage de deux ans quelque peu décevant avec les Celtics en grande partie à cause de problèmes de genou, il revient à New York pour jouer le meneur de l’équipe de sa ville natale.

“Vous avez des gens de New York qui sont des fans inconditionnels des Knicks et vous avez des gens qui sont fans de lui parce qu’il est de New York et le joueur spécial, la personne qu’il est”, a déclaré Pratt, maintenant agent de la NBA. «Maintenant, ces fans des Knicks le soutiennent dans leur équipe. C’est incroyable.”

Dans une tournure ironique, Walker partagera les tâches de meneur avec Derrick Rose. Les deux se sont affrontés au lycée lors du Nike Super Six Invitational au Garden en 2007, un match remporté par Rice contre Simeon Career Academy of Chicago. Mitchell, un assistant de Rice à l’époque, s’en souvenait comme du début de l’ascension de Walker, quand il a vraiment commencé à se faire un nom.

Rose était un espoir annoncé, mais il a été tenu en échec ce jour-là par Walker et ses coéquipiers Chris Fouch et LaMont “MoMo” Jones. Quatorze ans plus tard, les deux vont unir leurs forces.

“Kemba est de retour à la maison”, a déclaré Mitchell. “Je suis excité comme tout le monde.”