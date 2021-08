La signature de Kurt Zouma consolidera la place de West Ham United dans le top huit de la Premier League et au-delà. L’accord prouve leurs intentions, soutient leurs références et améliore considérablement leur backline, le faisant ressembler de plus en plus à un joueur capable de s’assurer une place permanente dans le football européen.

La signature de Kurt Zouma consolidera la place de West Ham dans le top huit

Éviter les erreurs du passé

Les fans de West Ham sont parmi les plus pessimistes. Ils n’osent pas espérer, marqués par les précédents effondrements de la quête du football européen. Mais ils font toujours face à cette peur, ils finissent toujours avec l’anticipation que tous les outsiders ont après cette victoire pour vraiment faire se lever les gens.

Le problème est que, jusqu’à la saison dernière, West Ham était “l’équipe d’une demi-saison”. Habituellement, tout s’est détérioré après Noël, c’était juste la façon West Ham. Mais quelque chose a changé la saison dernière. Un interrupteur a été basculé; une nouvelle équipe des Hammers, plus courageuse, a émergé. Ils ont franchi obstacle après obstacle, sauté obstacle après obstacle et, avant que nous le sachions, ils étaient presque dans une place en Ligue des champions. Le fait que certains aient été déçus par une place en Ligue Europa brosse un tableau complet de la qualité de la campagne.

Cependant, ils sont déjà venus ici. Rappelez-vous simplement la dernière saison à Upton Park. Slaven Billic a emmené les Hammers en Ligue Europa juste pour subir un coup de grâce au troisième tour. Pour ne rien arranger, un an plus tard, Dimitri Payet est parti et un remplaçant n’est jamais vraiment arrivé. Et, comme on pouvait s’y attendre, West Ham est tombé parfaitement dans la petite boîte de milieu de table à laquelle beaucoup pensent appartenir. Mais c’est là qu’ils se trompent. David Moyes a fait éclater cette boîte, l’a déchirée et l’a jetée, espérant ne plus jamais la revoir.

Le système a changé au club londonien ; il n’y a plus qu’un seul homme vedette, il y en a une poignée, tous prêts à prouver que les sceptiques ont tort. Chaque compartiment de l’équipe comporte une star grâce à un mélange de vedettes et d’arrivées à long terme telles que Kurt Zouma. Ce n’est pas seulement une équipe pour une saison de succès ; c’est une équipe avec des années d’avance qui pourrait devancer Tottenham Hotspur et Arsenal.

Zouma, un exemple de nature féroce à Chelsea

Il est difficile de trouver un moment où Kurt Zouma s’est trompé de pied dans un maillot de Chelsea. Après des périodes de prêt à Everton, où il en a impressionné beaucoup, le Français est revenu à Stamford Bridge et a tenté sa chance sous Frank Lampard et, lorsqu’il en a eu l’occasion, a également impressionné sous Thomas Tuchel. En toute honnêteté, il s’agissait simplement d’un cas où la chaussure ne convenait pas sous Tuchel. Le manager n’aura rien de mal à dire sur le défenseur. Il ne correspondait tout simplement pas au système. Même si c’est malheureux pour Zouma, ce n’est que du football.

Tammy Abraham a subi le même sort, et d’autres suivront sans aucun doute. Depuis son arrivée à Londres, il s’agit de ce que veut Tuchel, Tuchel obtient et, s’il ne veut pas de vous, alors, pour le dire simplement, il est probablement temps de trouver un nouveau club. Certains peuvent critiquer la tactique, mais cela fonctionnera, la super équipe a été constituée et elle aura du succès. Pendant ce temps, les goûts de Zouma et Abraham auront sans aucun doute du succès ailleurs.

Kurt Zouma ajoute la touche finale à l’équipe de West Ham

Avant de signer Kurt Zouma, West Ham manquait d’un défenseur central dominant, rapide et expérimenté. Craig Dawson et Angelo Ogbonna font du bon travail, oui, mais cela ne veut pas dire que des améliorations n’ont pas pu être apportées. Et Zouma apporte cette amélioration. Il ajoute la touche finale à l’équipe de West Ham, qui dispose désormais d’une touche de classe dans chaque position.

La ligne de front comprend le récent recordman Michail Antonio. Pendant ce temps, le milieu de terrain comprend Said Benrahma, Declan Rice et Tomas Soucek, en constante amélioration. Maintenant, pour ajouter la cerise sur le gâteau, le backline a Zouma, Aaron Cresswell et Vladimir Coufal à qui faire appel.

Plus important encore, Zouma ajoute quelque chose qui manquait aux Hammers. Alors que Dawson offre une option expérimentée, qui peut assumer le rôle de leader et agir en dominant dans les airs, il n’a pas le rythme de récupération nécessaire, la capacité de passe à longue distance, ce qui peut être crucial pour toute équipe cherchant à briser à tout moment, et le ballon -capacité de jeu de Kurt Zouma.

Le fait est que Zouma est une amélioration significative de Dawson. La saison dernière encore, le Français a joué 525 passes avant en Premier League contre 304 pour Dawson. La différence qu’un défenseur central passeur peut faire est stupéfiante. En utilisant Virgil van Dijk et Joel Matip comme exemples, sans eux, Liverpool a eu du mal à se créer des chances contre des équipes à bloc bas, car Nat Phillips n’a pas la capacité de percer la presse initiale. La même chose peut être dite pour Craig Dawson.

Avec Zouma, West Ham monte d’un niveau, tant offensivement que défensivement. L’accord, d’une valeur de 30 millions de livres sterling, pourrait bien devenir l’une des bonnes affaires de l’été en Premier League.

Photo principale

Intégrer à partir de .