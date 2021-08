La signature de Lionel Messi pourrait aider le PSG à convaincre Kylian Mbappe de prolonger son contrat, a déclaré talkSPORT

L’arrivée imminente de Lionel Messi au Paris Saint-Germain pourrait bien être préjudiciable à la poursuite de Kylian Mbappe par le Real Madrid, a appris talkSPORT.

Le club français a réagi aux spéculations suggérant qu’un accord de deux ans pour l’Argentin était imminent en publiant des vidéos taquinant son arrivée.

Messi est à Paris et sur le point de déménager au PSG

Un clip de 13 secondes sur le compte Twitter du club présente ce qui semble être une brève image d’un footballeur portant un maillot numéro 10 argentin et une photo du vestiaire du PSG avec un drapeau national accroché au-dessus d’un siège.

Il est accompagné de la mention “Nouveau diamant à Paris”, avec une conférence de presse convoquée mercredi matin.

Le club a ensuite tweeté un autre clip vidéo montrant apparemment six Ballons d’Or, le nombre remporté par Messi, avec la Tour Eiffel en arrière-plan, et plus tard un autre montrant un drapeau argentin accroché entre les maillots des attaquants du PSG Neymar et Mbappe.

L’international français est lié à un transfert vers son rival du Real Madrid au cours des 18 derniers mois alors que les spéculations entourant son contrat continuent de s’intensifier.

L’avenir de Mbappe a fait l’objet de nombreuses spéculations ces derniers mois, le vainqueur de la Coupe du monde n’ayant pas encore trouvé d’accord sur une prolongation de contrat avec le PSG

Mbappe sera en fin de contrat dans seulement 12 mois, mais l’expert français du football Jonathon Johnson prédit qu’il restera au Parc des Princes.

“Les gens essaient de mettre deux et deux ensemble”, a déclaré Johnson à talkSPORT 2. “Et ils disent que cela signifie que Mbappe est éteint.

« Si vous regardez la façon dont le PSG présente la signature de Neymar, Mbappe ne va nulle part. Le PSG n’a pas l’intention de se débarrasser de Mbappé.

“Au contraire, l’arrivée de Messi et la force qu’elle apporte à l’équipe, ainsi qu’au club, renforcent l’argument du PSG auprès de Mbappe pour prolonger son séjour à Paris, après la fin de cette année.”