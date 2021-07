La signature de Manchester United, Jadon Sancho, est «le meilleur ailier du football mondial», selon l’ex-star de Liverpool et Man City Dietmar Hamann

in

Le transfert de Jadon Sancho à Manchester United est désormais officiel avec la signature de l’ailier anglais du Borussia Dortmund pour un contrat de cinq ans.

Ce fut l’une des plus longues sagas de transfert de l’histoire récente après que les deux clubs n’ont pas réussi à se mettre d’accord l’été dernier.

.

Sancho dit que c’est la signature d’un ” rêve devenu réalité ” pour Man United et qu’il est rentré ” à la maison ”

Cependant, les deux parties sont enfin parvenues à un accord cette fois-ci et les Diables rouges ont leur homme.

La polyvalence de la star de 73 millions de livres sterling est quelque chose dont le patron de Man United, Ole Gunnar Solskjaer, sera également extrêmement enthousiasmé. Il a souvent été déployé dans diverses positions pour Dortmund, notamment l’aile gauche, la place n ° 10 et sa place traditionnelle sur le flanc droit.

Non seulement est-il un excellent talent, il connaît déjà plusieurs membres de l’équipe de United grâce à son passage en Angleterre lors de l’Euro 2020 et lors des camps précédents avec Marcus Rashford, Harry Maguire et Luke Shaw désormais de bons amis.

Et l’ancien milieu de terrain de Liverpool et Manchester City, Dietmar Hamann, a mis ses allégeances de côté et a salué Sancho comme “le meilleur ailier du football mondial en ce moment”.

.

Sancho est officiellement un joueur de Manchester United

S’adressant exclusivement au Racing Post, il a déclaré: “C’est aussi une grosse saison pour Ole Gunnar Solskjaer et Manchester United et je m’attends à ce que Jadon Sancho soit une star à Old Trafford.

“J’ai rarement vu un ailier qui peut battre son homme aussi facilement, il laisse tomber l’épaule et passe juste devant les défenseurs.”

L’ÉQUIPE DE RÊVE EST DE RETOUR ! INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT POUR LA SAISON 21/22 POUR VOS CHANCES DE GAGNER 100 000 £

Sancho était un homme clé pour Dortmund et au cours de quatre saisons en Bundesliga, il a joué 104 matchs pour le club et a marqué 89 buts et passes décisives.

Ce sont des chiffres sensationnels pour un homme qui n’a eu que 21 ans en mars et qui a ses meilleures années devant lui et Hamann pense que son arrivée sera un énorme coup de pouce pour ses nouveaux coéquipiers.

.

Sancho était une figure clé de l’Angleterre lorsqu’ils ont battu l’Ukraine à l’Euro 2020

Il a poursuivi: «Sancho pourrait galvaniser les goûts de Marcus Rashford et Paul Pogba à United également. Après l’avoir observé en Bundesliga, il améliore les autres joueurs, crée des occasions et retire les défenseurs de leur position, et nous en avons eu un aperçu lors de la victoire de l’Angleterre en quart de finale contre l’Ukraine à l’Euro 2020.

“J’ai été surpris qu’il soit à la périphérie de ce tournoi, il serait mon premier choix en tant que manager.

“À mon avis, non seulement le meilleur ailier de Sancho England, il est le meilleur ailier du football mondial et les fans de United devraient être très enthousiastes à l’idée de son retour à Manchester.”