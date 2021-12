La signature de Max Verstappen ne devait pas déjouer Mercedes

Helmut Marko dit que Red Bull a signé Max Verstappen car ils étaient certains qu’il était prêt pour la F1, pas seulement pour en monter un sur Mercedes.

Le Néerlandais a commencé à attirer l’attention des équipes de F1 à un très jeune âge, impressionnant énormément en karting avant de passer à la Formule 3 en 2014 à l’âge de 16 ans et de devenir immédiatement l’un des artistes les plus remarquables.

Ce n’était pas non plus d’anciennes équipes de F1, avec des centrales électriques Mercedes et Red Bull en contact direct avec lui-même et son père et préparant des offres, Toto Wolff et l’équipe allemande ayant l’intention de le signer et de lui trouver un siège en Formule 2 pour 2015.

Cela ne s’est finalement jamais produit, car Marko et ses collègues se sont précipités, offrant à la place au champion du monde actuel un siège de F1 chez Toro Rosso, scellant ainsi l’accord et l’ajoutant à leurs rangs.

Parlant de ce qui s’est passé, Marko dit que tout dépendait des capacités du conducteur et n’avait rien à voir avec le désir d’en monter un sur Mercedes.

« Bien sûr, nous savions qu’il parlait à Mercedes, mais Max ne serait certainement pas entré aussi rapidement en Formule 1 chez Mercedes », a déclaré l’Autrichien. la filiale néerlandaise de Motorsport.com.

« Ils n’étaient pas prêts à prendre beaucoup de risques avec un nouveau venu et nous l’étions. Red Bull est également différent en tant qu’entreprise, nous avons davantage la mentalité « pas de risque, pas de plaisir ». Vous pouvez le voir parfaitement dans Max.

Je me sentais vraiment bien de rentrer à la maison dans une usine de champions du monde 🟠 Merci à tous pour l’accueil chaleureux d’aujourd’hui et plus important encore pour votre travail acharné au cours de la dernière année 🙏 pic.twitter.com/sex1cJGbJK – Max Verstappen (@Max33Verstappen) 15 décembre 2021

« Mais notre décision n’était pas tant de surpasser Mercedes, c’était principalement parce que j’étais convaincu à cent pour cent que Max était prêt pour la Formule 1. Cela est également devenu évident par la suite et je dois dire : nous l’avons bien géré en termes de préparation.

« Nous lui avons donné autant de jours d’essai que possible dans le cadre du règlement et avons également délibérément planifié son premier entraînement à Suzuka.

« Pour les jeunes pilotes, c’est l’un des circuits les plus difficiles de tout le calendrier et cela nous a immédiatement donné une excellente occasion de voir comment Max se comporterait dans des conditions difficiles.

« Dans l’ensemble, c’était un bon plan. »

Même après avoir rejoint Taureau rouge cependant, Verstappen ainsi que son père sont restés en contact étroit avec Wolff, ce qui signifie que les rumeurs selon lesquelles il rejoignait un jour l’équipe allemande ont souvent tourbillonné.

Cependant, après le combat titanesque pour le titre en 2021 qui a vu les deux parties se brouiller, Marko dit qu’une telle décision ne se produira jamais maintenant, principalement en raison de la façon dont Wolff a célébré la victoire de Lewis Hamilton alors que Verstappen était à l’hôpital après le Grand Prix de Grande-Bretagne.