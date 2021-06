“La signature d’Éric García est très bonne, La Masia a de l’ADN”

02/06/2021 à 21:22 CEST

Oscar Mingueza, défenseur de l’équipe espagnole des moins de 21 ans, a souligné, en avant-première des demi-finales européennes de la catégorie contre le Portugal, que plusieurs joueurs de l’équipe ont « beaucoup d’expérience & rdquor; dans des matchs de ce calibre et qu’il s’agit d’un “très important & rdquor; afin d’obtenir un laissez-passer pour la finale car cela aide à gérer « les nerfs et la pression & rdquor ;.

« Au final, c’est vrai que j’ai vécu des matches très exigeants et compliqués, mais aussi comme d’autres coéquipiers. Nous sommes un aspect avec beaucoup d’expérience dans ces jeux et je vois l’équipe très motivée et enthousiaste. Avoir cette expérience est très important pour y faire face en termes de nerfs et de pression ; Nous sommes très préparés & rdquor;, a déclaré le défenseur blaugrana lors d’une conférence de presse.

UNE Mingueza qu’il peut passer de l’arrière droit au centre de la défense, la position la plus courante pour lui jusqu’à son arrivée cette saison, en raison de la suspension due à une pénalité d’un Hugo Guillamon dont il méditait sur sa silhouette.

“C’est un joueur très important pour l’équipe et très mature. Depuis qu’il a appris qu’il ne pouvait pas jouer, il a fait en sorte que l’équipe se concentre et que c’est comme il se doit. Même s’il ne peut pas jouer, tout ce qu’il a apporté en montre beaucoup, a-t-il déclaré.

«On apprend beaucoup de choses offensivement et aussi en défense et je peux mieux évaluer quand je saute à la pression et quand je tiens à tenir un peu plus longtemps. Ce sont des choses que si vous jouez dans les deux positions, vous pouvez mieux voir. J’ai beaucoup grandi en jouant aux deux postes cette année & rdquor;, a-t-il répondu à . sur ce qu’il a appris en jouant à l’ailier et sur ce qu’il peut appliquer au poste de défenseur central.

Mingueza Il a également commenté l’incorporation de Eric Garcia, central, par Barcelone : « La signature de Éric C’est très bien car il a joué avec Guardiola qu’il est un entraîneur qui pratique la philosophie de la Masía qui Éric a le jeu Masía dans son ADN. Le Barça essaie de rassembler les meilleurs joueurs et surtout d’être de la maison, une très bonne signature & rdquor ;.

Est également apparu dans une salle de presse virtuelle un Manu Garcia qui a souligné, comme l’a déjà fait l’entraîneur Luis de la Fuente, les vertus offensives du Portugal : « J’essaie de jouer au football avec possession, d’aider l’équipe à mettre la pression et à garder le ballon. Contre une équipe comme le Portugal, qui est de nous simuler, comme le coach nous l’a appris, ce sera un combat pour avoir le ballon & rdquor ;.

Interrogé par l’., il a commenté ce qui a changé à la pause du match contre la Croatie puisqu’en seconde mi-temps une grande version de l’Asturien a été vue : « Insister sur ce que nous faisions car en seconde mi-temps ils se sont un peu plus ouverts. On joue un peu plus à l’aise et on se sent mieux. Par conséquent, il participera mieux. Parfois, il s’agit de faire mûrir le jeu et de finir par arriver là où il joue, a-t-il déclaré.