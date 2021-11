La signature d’Odell Beckham Jr. par les Rams signifie que c’est le Super Bowl ou le buste à LA

Les Rams de Los Angeles ont balancé le commerce le plus audacieux de l’intersaison lorsqu’ils ont envoyé le quart-arrière de longue date Jared Goff et deux choix de repêchage de première ronde aux Lions de Detroit pour Matthew Stafford. Los Angeles a ressemblé à un mastodonte depuis le tout premier match de la saison, mais ils n’ont pas été satisfaits de leur alignement.

Après avoir acquis le secondeur vétéran Von Miller des Broncos de Denver à la date limite des échanges, LA a choisi une autre ancienne star en agence libre jeudi: Odell Beckham Jr.

Beckham s’était échappé des Cleveland Browns la semaine dernière en renforçant apparemment le quart-arrière Baker Mayfield et en faisant preuve d’une attitude désengagée. Beckham a autorisé les dérogations et a finalement choisi entre les Rams et les Packers de Green Bay. L’équipe de Sean McVay a gagné.

Beckham a maintenant 29 ans et plusieurs années après l’époque où il était l’un des meilleurs receveurs larges de la ligue au cours de ses années avec les Giants de New York. Il a terminé avec seulement 319 verges l’an dernier et a subi une déchirure du LCA au genou gauche. Son retour sur blessure a été lent cette année à Cleveland : il n’avait en moyenne que 38 yards par match en réception avant d’être relâché.

Beckham n’aura pas à être le sauveur à LA. Au lieu de cela, il rejoint ce qui est déjà l’une des attaques par les passes les plus puissantes de la ligue. Il y a des raisons de croire que Beckham peut être productif avec un nouveau départ dans une nouvelle attaque. Si cela se produit, l’affaire du Super Bowl des Rams semble encore plus solide.

Les Rams sont fondamentalement une super équipe

Il y a un premier aperçu d’OBJ dans l’uniforme des Rams. Vous n’obtenez ce type de couverture qu’à SB Nation.

Les Rams sont assis à 7-2 alors qu’ils signent Beckham. Seuls les Cardinals de l’Arizona ont un meilleur bilan dans la ligue. Il est sûr de dire que personne n’a plus de starpower.

LA mène actuellement la ligue dans plusieurs catégories de passes, Stafford profitant de l’une des meilleures saisons de sa carrière. Cooper Kupp est dans le rythme pour une année historique qui pourrait le voir battre le record de verges en une saison (c’est vrai, il obtient un match supplémentaire). Robert Woods, Tyler Higbee et Daryl Henderson ont tous ajouté une puissance de feu offensive aux Rams, et maintenant Beckham monte à bord pour leur donner une arme de plus.

La défense des Rams est également assez bonne. Aaron Donald a un cas en tant que meilleur joueur de la NFL, quelle que soit sa position. Son coéquipier dans le champ arrière défensif, Jalen Ramsey, pourrait peut-être le dire aussi. Miller devrait donner à LA un autre rusher de passes.

La défense des Rams se classe vers le milieu de l’année dans la plupart des mesures cette année. L’offensive les portera, et l’ajout de Beckham leur donne un autre grand récepteur de jeu s’il peut retrouver la magie qu’il a montrée plus tôt dans sa carrière.

Qui empêche les Rams de remporter le Super Bowl ?

Les Rams étaient dans le Super Bowl LIII mais ont échoué de peu contre les New England Patriots. Cette équipe se sent encore mieux grâce en grande partie à la mise à niveau de QB et à l’ajout de Ramsey.

Les Cardinals de l’Arizona ont actuellement la meilleure fiche (8-1) et le meilleur différentiel de points (+122) dans le football. Les champions en titre des Tampa Bay Buccaneers ont une fiche de 6-2 et ressemblent à nouveau à un prétendant. Les Packers et les Cowboys pourraient également être fougueux en séries éliminatoires. La route dans la NFC n’est pas facile, mais on a l’impression que les Rams et les Bucs ont le talent le plus brut.

L’AFC a les Ravens, les Titans et la domination défensive des Buffalo Bills. Celui qui réussit à franchir le gant NFC devrait se sentir bien dans ses chances au Super Bowl.

Ce sera fascinant de voir ce que Beckham a laissé dans le réservoir. Cette décision ne fait que fournir plus de preuves que les Rams sont à fond pour tenter de remporter un championnat cette saison.