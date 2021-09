La signature d’un transfert gratuit pourrait être une réponse pour Arsenal avec la première équipe cherchant à partir

in

La cible du transfert d’Arsenal, Andre Onana, semble prête à quitter l’Ajax dans la fenêtre de transfert d’hiver, sinon gratuitement l’été prochain, selon le directeur du football de l’Ajax, Marc Overmars.

Arsenal aurait décrit Onana comme une cible de gardien de but plus tôt cet été. En réalité, selon le Times, ils ont fait une offre pour lui.

Mais cela n’a rien donné, le joueur attendant de voir le résultat d’une interdiction pour avoir pris une substance interdite. Il a été interdit en février, mais en juin a vu son interdiction réduite de 12 mois à neuf mois par le Tribunal arbitral du sport.

Onana a toujours affirmé qu’il prenait quelque chose sans le savoir comme c’était le cas dans les médicaments de sa femme, qu’il prenait par erreur. Mais l’UEFA l’a suspendu pendant un an, mettant la carrière du gardien de l’Ajax en veilleuse.

Mais sa suspension étant réduite de trois mois, il sera autorisé à rejouer à partir du 4 novembre. De plus, il pourra reprendre l’entraînement à partir de ce mois. Et cela pourrait bien relancer l’intérêt d’Arsenal.

Interrogé sur l’avenir du jeune de 25 ans en Hollande, Overmars, a déclaré à Ajax TV : “On ne sait jamais dans le football, mais de la façon dont je le vois maintenant, je ne pense pas que cela se produise de si tôt.

« Il est possible qu’il parte en hiver, mais cela doit rapporter une somme décente. Cela doit aller dans les deux sens. Si le montant n’est pas suffisant, alors [he will leave] en juillet pour rien.

« On a longtemps essayé de prolonger le contrat, ça n’a pas marché. Nous avons donné à la dernière fenêtre l’espace pour effectuer un transfert, cela n’a pas fonctionné non plus. En tant que club, nous devons également continuer.

« Nous avons recruté deux gardiens. Jay Gorter, un talent que nous essayons de mettre dans l’Ajax 1 à l’avenir et Remko Pasveer pour le court terme. En tant que club, nous devons avancer et nous sommes impatients, dans ce cas, d’André. “

Et la défaite de l’Ajax pourrait bien être le gain d’Arsenal.

Cependant, selon le journaliste italien Nicolo Schira, Onana a décidé de quitter l’Ajax gratuitement l’été prochain. Et l’Inter Milan serait en pourparlers pour faire atterrir le joueur.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de TEAMtalk…

Leno souhaite la sortie d’Arsenal

Mikel Arteta a débarqué Aaron Ramsdale cet été de Sheffield United pour un montant initial de 24 millions de livres sterling, passant à 30 millions de livres sterling avec des ajouts.

Ramsdale a été amené à rivaliser avec Bernd Leno, un homme dont l’avenir semble loin d’être assuré.

Football.london comprend que Leno est désespéré de jouer au football européen régulier.

Le gardien de but allemand a nié qu’il cherchait à passer plus tôt dans l’été, mais on pense que si une offre appropriée était déposée pour le joueur de 29 ans, Arsenal lui permettrait de passer à autre chose.

« Je ne veux pas fuir ici, je me sens bien et je veux réussir à nouveau avec Arsenal ! Arsenal est un grand club, qui est extrêmement sous-estimé en Allemagne, il y a beaucoup de fans d’Arsenal partout dans le monde », a-t-il déclaré à Sport 1 en mai.

“J’ai toujours un contrat de deux ans et j’espère rejouer la Ligue des champions avec Arsenal.”

LIRE LA SUITE: Arsenal «accepte un accord de principe» pour que le patron expérimenté remplace Mikel Arteta