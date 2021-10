La signature estivale battue dans une bataille individuelle alors qu’Arsenal a de la chance contre Brighton – notes des joueurs

Arsenal a eu la chance de repartir avec un point après une supériorité, mais le manque de Brighton les a tenus à un match nul 0-0 au stade Amex.

Brighton était la meilleure équipe malgré le début du match des Gunners avec un sentiment de renouveau. Ce résultat leur a rappelé qu’il y avait encore beaucoup de progrès à faire. Plusieurs de leurs joueurs ont été déçus alors qu’ils étaient tenus à un match nul et vierge.

Contre une équipe plus clinique, cela aurait pu être une autre histoire ; Brighton a continué à bien jouer mais a du mal à marquer.

Ici, nous évaluons et classons les joueurs pour leurs performances.

Brighton

Robert Sanchez : Il n’y avait pas grand-chose à gérer alors qu’Arsenal avait du mal à créer, mais les a contrecarrés lorsqu’ils ont visé. 6

Shane Duffy : Décent sur le ballon alors que Brighton a construit à l’arrière. Testé un peu plus car le jeu s’est étiré tard. 6

Lewis Dunk : Célébrant sa 350e apparition pour le club, envoyé un brillant centre – pour un défenseur central ou un joueur de tout autre poste – dont Burn n’a pas pu tirer le meilleur parti. Confortable au milieu du dos trois. 7

Dan Burn : Battu trop facilement par Saka quand Arsenal a exploité une opportunité à mi-chemin de la première mi-temps. A dirigé une bonne occasion de l’intérieur de la surface à l’autre bout après le centre de Dunk. Confortable dans l’ensemble cependant et a connu une meilleure seconde mi-temps, bloquant une course d’Aubameyang, par exemple. 6

Joël Veltman : Je n’ai pas eu trop à faire face à l’attaque d’Arsenal. A écopé d’un carton jaune pour une faute sur Lacazette en fin de match. 6

Pascal Gross : Assez bien rangé sur le ballon et mis dans un décalage décent. 6

Adam Lallana : Des poches d’espace exploitées lorsque ses coéquipiers étaient en possession et rangées lorsqu’elles ne l’étaient pas. 7

Jakub Moder : A eu la première tentative de Brighton de la seconde moitié avec un effort enroulé qui a raté la cible. Avait été une présence occupée jusque-là et avait eu un autre effort hors cible avant l’heure. 7

Marc Cucurella : Déployé comme ailier, il a profité de ses opportunités pour aller de l’avant. A eu des succès variés avec sa création, y compris un ballon carré à travers le but qui aurait pu causer des problèmes. S’est fait une nuisance contre Tomiyasu, à qui il a donné le tour. A également remporté quelques défis dans son propre tiers défensif et a presque rattrapé Arsenal avec un effort de swing dans les 10 dernières minutes. Homme du match. 8

Léandro Trossard : Tiré au large après 15 minutes suite à un joli saut de la droite. Le toucher était parfois un peu lâche mais a quand même réussi à causer des problèmes aux Gunners. 7

Neal Maupay : A créé un certain danger avec un centre inswing qu’Arsenal a eu du mal à gérer autour de la marque des 20 minutes. Son propre tir a été décevant, comme une occasion manquée à bout portant en première mi-temps et une tentative de coup de pied au-dessus de la tête dans la seconde, mais sa création pour les autres était respectable. Un autre exemple était une passe ratée pour Lallana qui a conduit à une chance de but. Cela aurait pu être une autre histoire s’il avait été plus clinique, mais dans l’ensemble. 5

Suppléants :

Alexis Mac Allister (activé pour Moder, 78) : A fourni une injection d’énergie tardive pour l’équipe de Graham Potter. 6

Solly March (activé pour brut, 84): N/A

Arsenal

Aaron Ramsdale : Dans des conditions humides, a tâté un centre 20 minutes sur lequel Brighton n’a pas pu capitaliser. Relativement non testé sinon mais généralement alerte quand il le fallait, surtout lorsque les hôtes ont augmenté la pression tardivement. Par exemple, il a fait une superbe sauvegarde pour empêcher Maupay d’entrer. 7

Takehiro Tomiyasu : A balayé les choses tôt du côté droit de la défense, mais a été pris en possession dangereusement environ une demi-heure après, concédant presque une grosse occasion. La confiance de Brighton de ce côté a augmenté alors qu’il commençait à perdre la bataille avec Cucurella and co. De plus, même sa technique de remise en jeu a fait sourciller. 4

Ben Blanc : De retour à son ancien terrain de jeu, il a presque concédé une chance en égarant une passe après environ 10 minutes. Il a retrouvé son sang-froid pour gagner des têtes et faire des blocs, en faisant assez pour décourager certains de ses anciens coéquipiers. 6

Gabriel Magalhaes : Pas tout à fait dans le rythme en première mi-temps, il était un peu plus alerte en seconde mais a eu une journée à oublier dans l’ensemble. 5

Kieran Tierney : Trop se tenir à l’écart de Trossard en permettant à l’homme de Brighton de couper et de tirer en première mi-temps. N’était pas aussi utile dans les batailles individuelles que d’habitude. 5

Thomas Partey : Bizarrement, il a lancé un coup franc à longue distance au-dessus de la barre à 10 minutes de la fin de la première mi-temps après une décision discutable de tirer. D’autres efforts à distance en jeu ouvert ont également manqué la cible tout au long du match. Souvent contourné hors de possession aussi. Couper les lignes avec une bonne passe pour Aubameyang dans les premières phases de la seconde mi-temps, mais son coéquipier était hors-jeu. 4

Albert Sambi Lokonga : Amené pour le blessé Granit Xhaka dans le seul changement d’Arsenal par rapport à son derby du nord de Londres. A fait une interception décente mais n’a pas réussi à choisir la bonne passe avec une seule implication en première mi-temps. A été battu trop facilement à quelques reprises après la pause. Plus tard, il a pris un tir trop ambitieux à distance. 5

Bukayo Saka : A créé la première chance du jeu tout seul avec une course et un tir de tissage. A causé des problèmes à Brighton avec son rythme et était le débouché recherché par Arsenal lorsqu’ils étaient sur le dos. Faites un changement pour regagner la possession parfois aussi. Forcé à cause d’une blessure qu’Arsenal espère ne pas être trop grave. 7

Martin Odegaard : Un peu hors du rythme et aux limites de l’action malgré le fait de jouer en tant que milieu de terrain offensif central. Le toucher était souvent lâche et il n’a pas réussi à faire le lien avec ses coéquipiers. Premier homme à être remplacé et ne pouvait avoir aucune plainte. 4

Emile Smith Rowe : A cherché à mettre le ballon fréquemment dans les échanges d’ouverture et a été tenace. A fait un centre invitant vers la fin de la première mi-temps qu’Aubameyang n’a pas lu. Fonctionne tout au long du jeu. 7

Pierre-Emerick Aubameyang : Mal contrôlé une passe en territoire prometteur au bout d’un quart d’heure. Se laisser encore tomber en ne repérant pas un centre de Smith Rowe qui était une chance. Après la pause, a été pris hors-jeu après avoir été mis en place par Partey et n’a pas pu convertir de toute façon. Il y avait d’autres exemples où il n’était pas capable de contrôler le ballon ou de tirer le meilleur parti des ouvertures potentielles. 4

Suppléants :

Nicolas Pepe (pour Odegaard, 63) : N’a pas eu trop d’occasions de courir à la défense de Brighton. 5

Alexandre Lacazette (pour Aubameyang, 72) : N’a pas pu changer grand-chose par rapport à l’inefficace Aubameyang. 5

Ainsley Maitland-Niles (pour Saka, 90): N/A