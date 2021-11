La signature estivale d’Arsenal envoie un message à Arteta après avoir évalué le choix de transfert

Albert Sambi Lokonga pense déjà que sa décision de rejoindre Arsenal cet été était justifiée – mais il avait également un message clair pour le manager Mikel Arteta.

Lokonga a rejoint Arsenal depuis Anderlecht en juillet. Il est devenu la dernière recrue à aider Arsenal à faire évoluer son milieu de terrain. Ils ont apporté plusieurs changements à ce département de leur équipe ces dernières années.

Ils espèrent que Lokonga pourra leur donner plus de stabilité à cet égard. Il a gagné la confiance d’Arteta jusqu’à présent, faisant sept départs en Premier League et trois autres apparitions de remplaçant.

Il semble que l’international belge jette les bases d’une carrière à long terme à l’Emirates Stadium. Arsenal l’a sous contrat jusqu’en 2026.

Lokonga sera confiant de faire de ce sort un succès compte tenu du démarrage rapide qu’il a pris dans le nord de Londres. Il a maintenant admis qu’il joue déjà plus qu’il ne l’aurait imaginé.

Même ainsi, il est heureux d’apprendre qu’il correspond bien au style d’Arteta et a déjà réalisé que rejoindre Arsenal était le bon choix.

Lokonga a déclaré à la RTBF, dans des citations diffusées en anglais par Sport Witness : « Oui, ça s’est passé un peu plus vite que prévu, mais j’étais bien préparé physiquement, mentalement et au niveau du football.

« Je ne veux pas dire que j’avais les qualités requises mais apparemment elles conviennent au manager ?

«Je me bats pour ma place, je joue à des jeux et je reçois des minutes. Je suis très heureux. J’ai fait le bon choix, mais je le savais déjà.

Lokonga veut impressionner Arteta

A 22 ans, Lokonga a encore le potentiel de grandir. Sous la direction d’Arteta, il se sent prêt à atteindre ces niveaux supérieurs.

Il a ajouté : « Le manager me parle beaucoup, j’aime ça, mais il ne me laisse pas me reposer.

« On m’a dit qu’il avait dit que mon intégration et mes performances l’avaient impressionné. Bien, mais l’année prochaine, il verra un Sambi encore meilleur !

Pour l’instant, Lokonga a encore beaucoup à faire cette saison alors qu’Arsenal vise à revenir parmi les concurrents pour terminer aux places européennes.

Arsenal est cinquième du classement de Premier League après 11 matchs de la saison. Il reste cependant un long chemin à parcourir avant de pouvoir s’assurer qu’ils améliorent leur huitième place de l’an dernier.

LIRE LA SUITE: Trois haches face avant qu’Arteta ne puisse terminer le puzzle d’Arsenal avec une signature de 32 millions de livres sterling