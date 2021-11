La signature estivale de Crystal Palace cite la raison du déménagement; s’extasie sur le côté

La signature estivale de Crystal Palace, Odsonne Edouard, a révélé qu’il avait signé pour l’équipe sans hésitation après avoir parlé à Patrick Vieira.

Edouard a frappé le sol en courant à Selhurst Park lors de son doublé lors de ses débuts contre Tottenham. Il a depuis marqué à l’extérieur contre Arsenal.

L’attaquant a révélé que c’était une décision facile pour lui de quitter le Celtic pour un certain nombre de raisons.

« C’est le projet – ils ont de grandes ambitions. Beaucoup de nouveaux joueurs sont arrivés lors de la dernière fenêtre de transfert, et je connaissais l’équipe avant parce que j’ai regardé beaucoup de matchs de Premier League, donc je me sentais enthousiasmé par le projet et l’équipe », a-t-il déclaré via London News Online.

Edouard a fait référence à l’attraction de Patrick Vieira qui a eu une grande influence sur lui pour faire le pas.

« C’est une grande légende en France, alors quand il m’a dit qu’il me voulait, je suis venu au club – je n’ai pas hésité. Je voulais vraiment travailler avec lui », a-t-il ajouté.

« C’était un grand joueur avant, et c’est une grande légende en France, donc quand il vous dit quelque chose, vous devez le faire. »

En effet, tout Français serait impatient de saisir l’opportunité de travailler avec un compatriote aussi légendaire que Vieira.

L’attaquant semble également apprécier l’opportunité de jouer avec des attaquants de qualité, en particulier Wilfried Zaha.

« C’est très bien », a-t-il déclaré en jouant avec Zaha. «Je l’ai beaucoup regardé parce que j’aimais ses compétences, alors maintenant que je joue avec lui et que je le vois tous les jours, c’est mieux pour moi. Je peux apprendre de lui.

Palais en effervescence après la victoire de Man City

Edouard a réfléchi Palais victoire exceptionnelle contre les champions en titre de la ligue Manchester City. Cependant, lui et l’équipe savent qu’ils doivent continuer à se concentrer sur les futurs matches.

« C’est un très bon résultat pour l’équipe. Nous sommes tous heureux du match, mais maintenant nous devons nous concentrer sur le prochain match et nous devons travailler dur », a-t-il déclaré.

« Cela nous donne beaucoup de confiance parce que nous avons joué contre l’une des meilleures équipes du monde. Aller à City, ne pas encaisser de but et marquer deux buts est excellent pour la confiance, et cela aidera beaucoup pour les prochains matchs. »

Les Eagles attendront avec impatience le prochain match contre les Wolves, qui, selon Edouard, sera un défi.

« Ce sera un match difficile – c’est une bonne équipe. Nous allons travailler dur cette semaine pour ce match, et j’espère que nous gagnerons celui-ci », a-t-il conclu.

Si l’équipe joue comme elle l’a fait contre City, elle ne devrait avoir aucun problème.

