La signature estivale de Tottenham n’avait guère le choix alors qu’il prétendait avoir été expulsé

Le nouveau garçon de Tottenham Hotspur, Emerson Royal, n’est pas satisfait de l’ancien club de Barcelone après avoir affirmé qu’il n’avait pas le choix concernant son transfert.

Emerson était la dernière signature de Tottenham d’un été chargé, dans lequel ils ont également acquis Cristian Romero, Pierluigi Gollini et Bryan Gil. L’arrière droit est arrivé pour remplacer Serge Aurier, dont le contrat a été résilié d’un commun accord.

C’était une surprise pour Emerson, qui n’avait fait son premier départ à Barcelone que deux jours plus tôt. Ils ont d’abord travaillé avec le Real Betis pour l’amener en Espagne en 2019, avant de racheter son contrat cet été.

Le joueur de 22 ans avait disputé 79 apparitions en deux ans et demi avec le Betis, ce qui a incité Barcelone à se l’approprier pour de bon. Mais au milieu de leur situation financière désespérée, cela n’a pas duré longtemps.

Emerson a disputé ses trois premiers matches de Liga – deux fois en tant que remplaçant et une fois en tant que titulaire – avant d’être sacrifié le jour de la date limite.

S’il est heureux d’avoir rejoint les Spurs, Emerson a été déçu de la façon dont Barcelone l’a traité.

Il a déclaré à Marca: “Les voies du Barça m’ont fait mal. Ils auraient pu être autrement. Il y avait de meilleures façons de réparer les choses.

« Ils me disaient que je devais y aller, oui ou oui.

“Quand je suis arrivé, j’étais sûr que Barcelone ne voulait pas me vendre. Mais vu ce (qui s’est passé) dans le passé il est clair pour moi que lorsqu’ils m’ont signé ils avaient déjà l’idée de me vendre en tête.

« Je pensais que le club voulait que je reste.

« J’ai joué le dimanche en entrée, le lendemain je me suis réveillé et je suis allé m’entraîner tranquillement.

« Là, j’ai déjà commencé à voir que beaucoup de choses sortaient ; que Tottenham parlait à Barcelone, qu’ils l’avaient presque fait… Je ne comprenais rien à ce qui se passait parce que je ne savais rien.

« Dans l’après-midi, le club m’a appelé pour aller à la Ciudad Deportiva parce qu’ils voulaient me parler et là j’ai déjà découvert qu’ils voulaient me vendre.

« J’ai rencontré les dirigeants du club. Ils ont commencé à me dire que la situation du club n’était pas bonne, qu’il traversait une période difficile et qu’il valait mieux pour eux de vendre.

« Je leur ai répété que mon intention était de rester. Parce que j’avais l’illusion de jouer ici et de contribuer à Barcelone.

« Je savais que si j’étais dans ma meilleure forme, j’allais réussir ici.

«Je suis intelligent et il est arrivé un moment où j’ai réalisé qu’ils me disaient d’aller oui ou oui. Ils m’expulsaient avec de très bons mots.

Un rapport révèle comment Tottenham a convaincu Emerson

Emerson devra rapidement mettre ce revers derrière lui s’il veut réussir avec les Spurs.

L’arrière droit a été un poste problématique pour l’équipe du nord de Londres ces dernières années. En plus de l’incohérence d’Aurier, Matt Doherty a eu du mal à retrouver la forme qu’il a montrée avec les Wolves avant son déménagement l’été dernier.

La nomination de l’ancien patron des Wolves, Nuno Espirito Santo, pourrait aider Doherty au fil du temps. Mais dans l’ensemble, Emerson est susceptible d’être le démarreur le plus fréquent.

Un rapport récent a révélé les facteurs qui l’ont persuadé de faire le pas, malgré l’espoir clair de le faire avec Barcelone.

Selon ., Lucas Moura l’a aidé à le motiver à faire le pas.

Le compatriote brésilien d’Emerson aurait fait l’éloge des Spurs et de leurs premiers progrès sous Nuno.

Pendant ce temps, Emerson s’est également senti impressionné après des discussions avec le directeur général de Tottenham, Fabio Paratici.

Il a également parlé à Nuno, qui était le troisième personnage à aider à conclure l’accord.

