La signature estivale de Watford a marqué une erreur, au milieu du mauvais départ du joueur

Playtonic Friends continue d’étendre sa gamme d’édition et a maintenant confirmé qu’il s’est associé au développeur SkyDevilPalm pour apporter Victoire Heat Rally sur PC et Switch en 2022. Il a déjà été financé avec succès sur Kickstarter, et nous l’avons présenté dans notre Nintendo Life Indie Spotlight l’année dernière. Il s’agit d’un coureur de style […] More