La signature imminente de Tottenham révèle le pitch qui l’a convaincu de rejoindre le club

Cristian Romero a révélé qu’il avait choisi Tottenham Hotspur en raison du projet qu’ils lui avaient présenté et pensait que son transfert imminent était le “bon choix” pour qu’il continue de grandir.

Tottenham est prêt à obtenir la première des deux signatures d’arrière central qu’ils visent cet été. Les rumeurs concernant un déménagement pour Romero se sont multipliées ces dernières semaines et ils ont eu une offre acceptée récemment. Le transfert n’est pas encore officiel, mais l’international argentin doit arriver en Angleterre sous peu.

Avant sa fuite, le défenseur de l’Atalanta a expliqué aux médias italiens pourquoi il avait fait le pas. Il n’a rejoint l’équipe basée à Bergame que l’été dernier grâce à un prêt de deux ans de la Juventus. Ils ont activé leur option pour l’acheter plus tôt et réaliseront un profit rapide avec la vente aux Spurs.

Pour Romero, ce sera un nouveau défi dans une nouvelle ligue, bien qu’il ait admirablement relevé de telles tâches auparavant. En fait, il a été nommé meilleur défenseur de Serie A la saison dernière.

Bien qu’il ait la chance de poursuivre sa progression là-bas, il a plutôt choisi de se tester en Premier League. C’est une décision qu’il croit être la bonne.

Il a déclaré à Sky Sport Italia (traduit par Sport Witness) : « Je suis heureux d’avoir à nouveau fait le bon choix. Je suis très heureux pour l’année que j’ai eue à l’Atalanta, je remercie tout Bergame, je suis désolé de le quitter mais je dois penser à ma carrière et j’espère que c’est un bon choix.

“Je dois continuer à grandir et à faire ça, je dois penser à bien faire maintenant.”

Romero révèle la raison du choix de Tottenham

Romero sera amené à Tottenham par l’ancien officiel de la Juventus Fabio Paratici. Le nouveau directeur général de Tottenham a fait un argumentaire efficace au joueur de 23 ans pour le convaincre de le rejoindre.

Romero a déclaré : « Je les remercie, dès le premier jour ils se sont intéressés à moi. J’ai aimé le projet qu’ils ont pour moi et j’ai donc choisi Tottenham pour cela.

“Maintenant, je dois répondre sur le terrain, mais je tiens d’abord à remercier tous Bergame et Atalanta, la famille Percassi et tous mes coéquipiers. L’entraîneur qui m’a fait grandir d’une manière que je n’aurais jamais pensé, je dis merci à tout le monde.

«Ça a été une année incroyable pour moi. Je n’aurais jamais pensé arriver à ce niveau. En ce moment, je pense qu’il y a trois ans, avant d’arriver en Italie, j’ai failli arrêter le football.

« Le championnat italien était très important pour moi ; cela m’a fait grandir à tous égards et je suis très heureux d’avoir joué ici et maintenant je dois continuer. La Premier League est un championnat très difficile, mais je dois être prêt à tout faire et continuer comme je l’ai fait jusqu’à présent.

“Je suis désolé aussi, je n’ai qu’à leur dire merci, depuis que je suis arrivé à Bergame, ils se sont très bien comportés avec moi et maintenant il y a un fan d’Atalanta à Londres.”

