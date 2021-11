La signification de ‘Toe Geunning’ expliquée alors que RM confond les fans de BTS sur Twitter

BTS RM a publié une mise à jour sur Twitter le 2 novembre qui dit « oui, je suis toe-geunning » et les fans se demandent quelle est la signification de l’expression « toe-geunning ».

Le chef de groupe nominé aux Grammy a été vu portant le sweat à capuche In The Soop de BTS alors qu’il faisait supposément du vélo dans la mini vidéo Twitter. Son expression adorable sur le clip a fait fondre les cœurs des ARMYs, mais la légende a dérouté tout le monde, qui avait tous une question pour Joonie – « Qu’est-ce que le toe-geunning? » Regardez la vidéo ci-dessous.

Signification de « Toe Geunning » expliquée

L’expression « toe-geunning » est une version romanisée des mots coréens qui peut facilement dérouter les fans. Ainsi, ‘Toe-geunning’ est 퇴근ing (le mot coréen se prononce toe-geun en anglais), ce qui signifie s’absenter du travail.

Un traducteur fan a expliqué : « 퇴근 (twae geun) = sortir du travail (namjoon a utilisé la romanisation de la voyelle « oe » ici) ↳ 퇴근+ing (le suffixe anglais) = sortir du travail = ouais im (sortir du travail maintenant ).”

La vidéo « sortir du travail » de Namjoon sur Twitter intervient un jour après sa publication sur Weverse où il avait partagé « Je veux quitter le travail » le 1er novembre à peu près à la même heure.

#BTSvocab 퇴근 (twae geun) = quitter le travail

(namjoon a utilisé la romanisation de la voyelle « oe » ici)

↳ 퇴근+ing (le suffixe anglais) = sortir du travail = ouais je (sors du travail maintenant) ..😪 — 「 claire 」 (@btstranslation7) 2 novembre 2021

L’ARMÉE appelle Namjoon son » booster d’humeur » préféré après son dernier message sur Twitter

BTS ARMY ne peut s’empêcher de tomber amoureux de plus en plus du chef de groupe le plus ancien de Billboard. Le créateur de « Mono » a été qualifié de booster d’humeur préféré qui partage toujours une joie « saine » sur Twitter.

S’évanouissant devant Joonie, un fan a écrit: « J’adore te voir Namjooning comme ça, Joon. Ce genre de contenu est vraiment mon booster d’humeur.

Jaillissant sur Namjoon ‘Namjooning’, un fan a ajouté: « J’aime la façon dont Namjooning est devenu un verbe pour tous les actes de tendresse, apprécier le monde qui vous entoure est considéré comme quelque chose de si intrinsèquement Namjoon, je pense que c’est beau! »

J’adore te voir Namjooning comme ça, Joon. Ce genre de contenu est vraiment mon booster d’humeur. Merci d’être passé mon amour – Liv (@koyagitu) 2 novembre 2021

j’aime comment namjooning est devenu un verbe pour tous les actes de tendresse, apprécier le monde qui vous entoure est considéré comme quelque chose de si intrinsèquement namjoon je pense que c’est beau – rai (@honsouI) 1er novembre 2021

BTS a récemment publié son aperçu des voeux de la saison 2022 et cela a repris Twitter. Leur dernière offre pour les salutations de la saison 2022 taquine « L’ère Rockstar Bangtan ». Un autre clip montre le groupe sous le nom de « Star Turned Villains ».

Namjoon joue le rôle d’un « scientifique fou », qui est à la fois un « génie » ou un « bizarre », car il prétend qu’il peut choisir de fabriquer un « médicament » ou un « poison ».

Regardez l’aperçu des salutations de la saison du BTS 2022 ci-dessous.

