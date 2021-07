La silhouette de Jennifer Lopez est parfaite en maillot de bain noir

La silhouette de Jennifer Lopez est parfaite dans un maillot de bain noir | .

Pour cette jolie célébrité et actrice A Hollywood montrer sa silhouette n’est pas un problème, au contraire Jennifer Lopez adore poser devant les objectifs des caméras, au fil des années elle est devenue une experte qui connaît parfaitement ses meilleurs angles, en même temps son Le public est ravi de elle surtout quand elle pose en maillot de bain, comme celui qu’elle est apparu récemment porter.

Compte tenu du fait que la belle descendante des Portoricains est une femme extrêmement belle, coquette et prospère qui adore la perfection, on pourrait facilement dire que chacune d’entre elles Photos sont bien pensés pour toujours favoriser votre silhouette exquise.

Étant également l’une des femmes les plus influentes de l’industrie à la fois dans la musique et le théâtre, Jennifer Lopez il est plus que parfait aux yeux de ses millions de fans.

Dans l’image partagée sur Instagram le 11 mai, on voit l’interprète de “Sur le plancher“pose comme une reine, elle porte un flirty Maillot de bain complet en noir, bien qu’il soit d’une seule pièce, il ne perd pas son glamour avec une touche plutôt coquette, du fait que le vêtement a des shorts et de fines bandes qui ressemblent à des fils au lieu de bretelles.

En plus de porter ce maillot de bain noir, un de ceux considérés comme glamour et intemporels, Jennifer porte également un kimono, pour souligner cela il a plus de couleur, il ne se distingue pas parfaitement, mais il est noir à sa base et est accompagné de diverses couleurs, pas très vives non plus, mais elles se combinent avec la mesure de la pièce en dessous.

Ses cheveux sont attachés, mais ils ont l’air un peu “désalignés” car ils ne sont pas soignés, en plus du fait que quelques mèches tombent de son visage, cela a toujours l’air un peu humide, elle avait sûrement peu de choses qui sortaient du l’eau.

D’après l’arrière-plan visible sur l’image, il semble que vous soyez dans un jardin, c’est sûrement votre propre maison et la piscine, un luxe qui Diva du Bronx pouvait se passer sans problème, grâce à son succès tant en musique qu’en chanteur, en tant qu’acteur et aussi en tant que femme d’affaires.

JLo Elle est à moitié appuyée sur une main courante avec une de ses mains et une partie de ses hanches, tandis qu’avec son autre main elle la tient près de sa joue en faisant un geste coquette, ses hanches sont également légèrement accommodées pour lui causer un effet plus curviligne corps, pas qu’elle en ait besoin donc elle a l’air encore plus coquette.

Depuis quelques semaines, la chanteuse fait la promotion de son nouveau single intitulé “Change the step”, qui est apparemment devenu un succès, d’autant plus que grâce à la popularité de la femme d’affaires, elle compte un panel de 167 millions de personnes qui peuvent admirer votre contenu. à la fois dans les histoires et sur votre flux Instagram.

Cette popularité s’est encore étendue non seulement à cause de sa carrière de plus de 35 ans dans le show-business, mais aussi à cause de sa dernière réconciliation avec son ex-petit ami. Ben affleck, avec qui après 17 ans il était à nouveau avec lui, certains pensent que cette fois ils vont officialiser leur relation et maintenant ils vont se marier, mais c’est finalement quelque chose qu’eux seuls savent.

Sans aucun doute, Jennifer Lopez continuera à donner de quoi parler, que ce soit dans sa carrière d’artiste ou dans sa vie personnelle, car étant une personnalité publique, tout le monde veut en savoir plus sur les deux.