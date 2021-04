La similitude de Kate Middleton avec Philip dévoilée alors qu’elle se prépare pour le rôle de la reine consort | Royal | Nouvelles

Kate Middleton et William: expert du 10e anniversaire de mariage

Kate considère sa fonction au sein de la famille comme «soutenir son mari» et son travail tout en poursuivant ses principales initiatives, selon l’expert royal Andrew Morton. De même, le prince Philip a mené sa vie de devoirs publics en tant qu’acte de soutien à la reine.

Apparaissant sur Palace Confidential de Mail +, M. Morton discutait de ce que la princesse Diana penserait de ses belles-filles.

Meghan et Diana, a-t-il déclaré, ont des personnalités complètement différentes, la défunte princesse étant plus timide et moins sûre d’elle-même que la duchesse de Sussex.

D’un autre côté, elle partageait des traits similaires avec Kate.

Il a déclaré: «Elle admirait les Américains, alors je pense qu’elle aurait admiré Meghan.

Kate “ voit son rôle comme soutenir son mari ” – comme le prince Philip avec la reine, dit l’expert (Image: GETTY)

Le prince Philip est le conseiller le plus fiable de la reine (Image: GETTY)

“Mais en même temps, je pense qu’elle se serait réchauffée à Catherine parce que Catherine – comme Diana – était timide, elle était le produit de son parcours et l’a travaillé.

«Elle considère que son rôle consiste à soutenir son mari, tout comme le prince Philip a vu son rôle à soutenir la reine.

“Deux couples qui se soutenaient mutuellement à travers les vicissitudes de la vie royale.”

Kate a rejoint la famille royale par mariage il y a 10 ans ce mois-ci.

La reine et le prince Philip se sont mariés en 1947 (Image: GETTY)

La duchesse de Cambridge n’a cessé de grandir dans son rôle, acquérant plus de patronages au fil des ans et lançant davantage d’initiatives en solo.

Kate détient actuellement 20 patronages royaux, tous axés sur des causes qui lui tiennent à cœur.

Parmi eux, il y a la santé mentale, le développement des enfants et la réputation du NHS.

La duchesse a été nommée pour la dernière fois patronne d’une organisation en décembre, lorsqu’elle et le prince William sont devenus co-patrons de NHS Charities Together.

Kate et le prince William se sont mariés il y a 10 ans (Image: GETTY)

Kate et le prince Philip lors d’un défilé Trooping the Color (Image: GETTY)

Contrairement à Diana et Meghan, Kate est restée une petite amie de son partenaire royal pendant des années avant de se marier.

Cette fois, en tant que petit ami et petite amie, Kate a eu la chance de connaître non seulement William, mais aussi la famille royale et ce que signifie faire partie du cabinet.

L’auteur royal Robert Lacey a affirmé que le duc estimait qu’il devait «auditionner» sa femme pour les rôles de la future princesse de Galles et de la reine consort.

Apparaissant sur ITV Le jour où Will et Kate se sont mariés, il a déclaré: «On a dit que William auditionnait Catherine pour son futur rôle.

«Et je pense qu’il y a une vérité à cela. William est le futur roi de Grande-Bretagne et du Commonwealth et, que vous le vouliez ou non, une partie de son travail consistait à choisir une épouse qui ferait bien le travail.

Les mariages royaux à travers les âges (Image: EXPRESS)

Le prince Philip, qui aura 100 ans le 10 juin, est le conseiller le plus fiable de la reine depuis plus de sept décennies.

Le duc d’Édimbourg a rejoint la famille royale en 1947 après son mariage avec la princesse Elizabeth.

Depuis, il a acquis des centaines de patronages royaux, dont beaucoup il conserve encore à ce jour.

Entre février 1952, date à laquelle la reine accéda au trône, et août 2017, date à laquelle il se retira de ses fonctions publiques, il effectua 22219 engagements en solo.

Kate a 20 patronages royaux (Image: GETTY)

La confiance de la reine envers le prince Philip a été analysée par le biographe royal Ian Lloyd tout en discutant de ce que le duc pourrait dire à la reine au milieu de la crise avec les Sussex.

L’auteur de The Duke: 100 chapitres de la vie du prince Philip a déclaré à Express.co.uk en mars: «La chose merveilleuse, bien sûr, est que la reine peut lui faire confiance à 100%.

«Je suis sûr qu’elle peut aussi faire confiance à certains de ses courtisans, mais on ne sait jamais vraiment ce qui va en sortir.

“Avec lui, elle peut discuter de la situation totalement en privé et il donnerait des conseils et offrirait un soutien – ce serait inestimable.”