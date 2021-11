La simple disponibilité est-elle la clé du succès de la PS5 et de la Xbox Series X de cette génération ?

Dans le passé, le succès d’une console de jeu face à d’autres systèmes majeurs reposait sur quelques facteurs récurrents. Ils étaient les plus évidents – gamme de jeux, prix, caractéristiques uniques, puissance – mais cette génération est déjà très différente. Après une année complète, la Xbox Series X et la PS5 restent presque impossibles à trouver, même pour ceux qui attendent avec vigilance sur les pages Walmart et Best Buy la dernière offre à vendre. Les pénuries continues de pièces et les problèmes d’expédition exacerbés par la pandémie mondiale ont maintenu l’offre bien en deçà de la demande, ce qui rend les chiffres de vente publics pour les systèmes moins sur ce qui est plus populaire et plus sur quelle entreprise pourrait tirer le meilleur parti. Avec aucune fin en vue pour certains des facteurs clés contribuant à la rareté des consoles, leur simple disponibilité pourrait être une mesure du succès de cette génération.

En avril, j’ai écrit un article expliquant pourquoi la Xbox Series X et la PS5 étaient si difficiles à trouver – environ cinq mois après le lancement des consoles. À l’époque, c’était déjà une période de rareté inhabituellement longue pour les systèmes, et rien n’a changé depuis. Pour le contexte, un graphique d’intérêt pour la recherche à la fois pour « l’action Xbox One » et « l’action PS4 » montre un grand pic en novembre 2013, suivi d’une baisse assez forte qui avait atteint son point bas à la fin de l’hiver. À partir de ce moment-là, trouver une Xbox One ou une PS4 n’a pas été si difficile. Si le Walmart local n’en avait pas, le Target local, Best Buy ou GameStop en avait probablement.

Les systèmes sont devenus monnaie courante à mesure que les jeux exclusifs commençaient à sortir plus fréquemment. Dans le cas de la Xbox Series X et de la PS5, il y a en effet une baisse du trafic de recherche au cours des mois qui ont suivi le lancement, mais elle ne s’est jamais complètement éteinte, probablement parce que certaines des mêmes personnes qui espèrent obtenir une console en 2020 ne l’ont toujours pas fait. fait. Certains attendent patiemment, et en vain, une chance de remettre leur argent à ces entreprises, et cette période de limbes n’a toujours pas de point final clair. Sony semble également couvrir ses paris sur la question avec plusieurs de ses jeux de premier plan, y compris le prochain God of War: Ragnarok et Horizon Forbidden West, lancé sur PS4 en plus de PS5. Cela réduirait ostensiblement le besoin des joueurs d’obtenir une PS5, bien que la vitesse à laquelle ils se vendent et le prix sur les marchés des revendeurs montrent que la demande n’est pas un problème.

La pénurie actuelle de semi-conducteurs – un type de composant informatique nécessaire pour une grande variété d’applications en plus des consoles de jeux vidéo – a été l’un des facteurs clés du faible stock des consoles après un an. Toute estimation de la fin de la pénurie n’est que cela : une estimation. Selon le directeur exécutif du groupe NPD, Mat Piscatella, la fenêtre générale se situe actuellement entre le deuxième trimestre 2022 et le milieu de 2023, et les problèmes avec les ports d’expédition présentent leurs propres défis sans rapport avec la fabrication des pièces elles-mêmes. Les navires ont régulièrement été contraints de rester dans l’océan, attendant une opportunité pour être déchargés, et aucune augmentation de la production ne peut résoudre ce goulot d’étranglement. Même les systèmes plus anciens comme le Nintendo Switch sont touchés, Nintendo étant contraint de réduire les estimations d’approvisionnement pour l’année en raison de pénuries de pièces.

En raison de cette incertitude, il n’est pas surprenant que Microsoft ait développé son service Xbox Game Pass Ultimate, qui est fourni avec un accès Xbox Cloud Gaming sans frais supplémentaires. Pour le moment, il est principalement limité aux téléphones et à un groupe sélectionné de consoles, y compris les systèmes Xbox One, mais Microsoft prévoit de l’implémenter dans les téléviseurs et les plug-ins de style Roku. Si la disponibilité continue d’être un problème dans un avenir prévisible, contourner le besoin d’une console réelle pourrait être une mesure importante pour le succès de cette génération. Cela suppose, bien sûr, qu’il peut même être appelé une génération lors de l’utilisation de matériel non statique que Microsoft peut mettre à niveau à volonté.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible javascript pour regarder des vidéos.

Histoire de PlayStation

Taille : 640 × 360480 × 270

Voulez-vous que nous mémorisions ce paramètre pour tous vos appareils ?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec les vidéos html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier invalide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu !

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year20212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur ‘entrer’, vous acceptez les



Conditions d’utilisation et politique de confidentialité

Entrer

En l’offrant comme une sorte de fonctionnalité de porte dérobée après le succès initial de Game Pass en tant que son propre service, l’appréhension que les joueurs auraient pu ressentir autrement avait effectivement disparu. Seul Microsoft fonctionne de cette façon – et même le fait de ne pas avoir à acheter de jeux propriétaires car ils sont inclus avec Game Pass le rend encore plus attrayant.

C’est une question d’approche à l’ancienne par rapport à une approche nouvelle, et la façon dont nous, observateurs extérieurs, mesurons généralement le succès (ventes de consoles) a été jugée moins importante que la façon dont les entreprises propriétaires le font. Si Microsoft n’était pas satisfait de son activité de jeu, il ne continuerait pas à fabriquer des consoles, et s’il ne voyait pas d’avenir pour Game Pass, il ne continuerait pas à le pousser si agressivement. De même, Sony ne mettrait pas autant l’accent sur la PS5 elle-même s’il ne considérait pas les ventes directes de matériel comme la pierre angulaire de sa division de jeux. En fait, il investit même dans une usine TSMC de 7 milliards de dollars pour produire des puces pour des produits actuels moins avancés, ce qui pourrait éventuellement alléger le fardeau d’autres installations et éviter de futurs problèmes d’approvisionnement avec ses systèmes de jeu.

L’industrie évolue assez rapidement pour que se tourner vers les générations passées n’est peut-être pas un moyen fiable de prédire les succès. Le nombre total de joueurs et l’engagement avec vos titres sur une longue période sont-ils en réalité plus précieux que les ventes de matériel pur, et peuvent-ils être maintenus pendant des années contre un concurrent qui s’appuie sur une approche plus traditionnelle ? Nous ne saurons avec certitude que si les marques Xbox et PlayStation existent toujours dans le futur, et même alors, seulement si elles maintiennent leur cap actuel et ne sont pas obligées de pivoter à nouveau alors que le monde continue de changer.