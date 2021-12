La simulation de gestion Spiritfarer vend un million d’unités

Thunder Lotus a annoncé que son magnifique simulateur de gestion 2D Spirite vendu à un million d’exemplaires, faisant du jeu indépendant un succès indéniable. Ils ont également marqué l’occasion de coïncider avec le lancement de l’édition d’adieu, clôturant définitivement le livre sur Spiritfarer.

Le jeu dont le développeur le décrit comme un « jeu de gestion confortable sur la mort » a fait l’objet de critiques élogieuses en 2020 et comportait des mises à jour de contenu gratuites régulières qui ajoutaient plus d’esprits pour transporter vers l’au-delà et élargissaient le monde déjà vaste du jeu. Farewell Edition rassemble toutes les mises à jour de contenu avec le jeu de base pour une expérience complète.

La dernière mise à jour du contenu est également désormais disponible. La mise à jour Jackie et Daria ajoute une nouvelle île, deux nouveaux esprits et un nouvel événement. Ce sera la dernière mise à jour de contenu que le jeu recevra, c’est pourquoi la version définitive de l’édition est surnommée l’édition Farewell.

« Toutes les bonnes choses ont une fin », a déclaré Nicolas Guérin, directeur créatif de Spiritfarer, lors de la dernière annonce. « Et Spiritfarer a été particulièrement bon pour Thunder Lotus ! Que notre travail soit accueilli dans la vie de tant de gens est particulièrement gratifiant, surtout compte tenu du cœur que nous avons essayé d’investir dans le jeu. C’était un projet difficile, mais raconter ces histoires nous a vraiment aidés à grandir en tant que développeurs. Nous aimerions remercier du fond du cœur tous nos fans pour leur soutien et pour nous avoir aidés à atteindre cette étape spéciale !

La gentillesse est l’une des principales qualités sur lesquelles Spiritfarer s’est vendu, et cela s’est étendu à l’équipe de développement, qui a même écouté les commentaires des joueurs selon lesquels l’un de ses scénarios était capable et s’est engagé à le réparer.

Spiritfarer: Farewell Edition est disponible dès maintenant sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC et Stadia.