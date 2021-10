Les médias d’État chinois ont diffusé un bref extrait d’un exercice d’entraînement de l’APL dans le simulacre de canton de Taipei, qui a eu lieu en 2015. Il montrait des chars descendant sur la ville, des bombes larguées et des troupes larguées d’hélicoptères prenant d’assaut le siège présidentiel. Une image fixe détaillée de l’invasion est brièvement apparue sur les sites Web chinois mais a été rapidement supprimée.

Le ministère de la Défense de Taïwan a qualifié la construction des répliques de bâtiments et l’exercice d’entraînement « d’absolument inacceptables ».

Pendant ce temps, Pékin a qualifié l’exercice de « routine », sans objectif spécifique.

Mais, selon les experts qui ont parlé à news.com.au, les exercices entrepris par l’APL dans la réplique de Taiwan étaient loin d’être routiniers.

Le site d’information décrit la scène comme « la preuve que la Chine pratique depuis des années une guerre qui déclencherait un conflit mondial de masse ».

Ce n’est pas la première démonstration de force militaire de la Chine envers Taïwan, qui bénéficie depuis longtemps du soutien militaire des États-Unis.

La Chine a fait face à une controverse sur sa position de plus en plus agressive envers son voisin insulaire.

Le mois dernier, la Chine a envoyé 19 avions, dont plusieurs bombardiers à capacité nucléaire, dans la « zone d’identification de défense aérienne » de Taïwan, juste un jour avant les exercices annuels des jeux de guerre de Taipei.

Le ministre taïwanais des Affaires étrangères, Joseph Wu, a averti que Taïwan se préparait à la guerre et qu’elle « se battrait jusqu’au bout » si la Chine devait attaquer.

Interrogé jeudi par l’ancienne première ministre Theresa May sur les implications de ce pacte sur la position du Royaume-Uni vis-à-vis de la Chine et de Taïwan, Boris Johnson a pris soin de ne rien exclure.

Il a déclaré: « Le Royaume-Uni reste déterminé à défendre le droit international et c’est le conseil fort que nous donnerions à nos amis à travers le monde, et le conseil solide que nous donnerions au gouvernement de Pékin. »

S’adressant à l’ABC, M. Wu a exprimé son soutien au nouveau partenariat AUKUS.

Il a déclaré : « Nous sommes ravis de voir que les partenaires aux vues similaires de Taïwan – les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie – travaillent plus étroitement les uns avec les autres pour acquérir des articles de défense plus avancés afin que nous puissions défendre l’Indo-Pacifique.

« L’Australie est un grand pays, et je suis très heureux de voir que l’Australie va assumer plus de responsabilités pour maintenir la paix et la stabilité dans l’Indo-Pacifique. »

La Chine a intensifié ses intimidations contre Taïwan au cours des deux dernières années, atteignant un pic de plus de 80 avions de guerre envoyés vers l’île début octobre.

Trente-huit avions sont entrés dans la zone aérienne de Taïwan vendredi et 39 autres samedi.

Mais, selon le Sunday Morning Herald, le consensus parmi les experts militaires est que la probabilité d’une guerre n’augmentera pas de manière significative tant que la capacité militaire de la Chine ne correspondra pas à celle des États-Unis, ce qui est peu probable avant les années 2030.