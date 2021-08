La sitcom ABC annulée sera de retour sur les téléviseurs cet automne

ABC a dit au revoir à plusieurs émissions préférées des fans au cours de la dernière saison télévisée, mais l’une d’entre elles vit en quelque sorte. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une annonce de renouvellement ou de retombées, American Housewife sera de retour sur les téléviseurs aux États-Unis cet automne. La sitcom sera fortement syndiquée sur de nombreux marchés, ce qui signifie que les fans, nouveaux et anciens, pourront à nouveau regarder l’émission depuis le début.

Deadline rapporte que des stations couvrant 85% des États-Unis ont autorisé les cinq saisons de American Housewife pour diffusion cet automne. Cette mise à jour signifie que les réseaux de télévision locaux à travers le pays diffuseront la sitcom ABC à différentes heures et dates, en fonction de leurs besoins individuels. Cet effort de syndication permettra aux fans de l’émission dirigée par Katy Mixon de revivre tous les épisodes du programme désormais annulé. De plus, American Housewife sera désormais présenté à des légions de téléspectateurs plus nombreux qui n’ont jamais vu la comédie pendant sa tranche horaire hebdomadaire sur ABC.

(Photo : Bonnie Osborne / .)

Les trois marchés les plus en vue qui ont choisi American Housewife sont New York (WLNY-TV), Los Angeles (KCAL-TV) et Philadelphie (WPSG-TV). Le groupe de médias suivant aurait autorisé l’émission pour leurs stations respectives : Weigel Broadcasting, Nexstar Media Group, EW Scripps Company, Hubbard Broadcasting, Hearst Communications, Gray Television, Bahakel Communications, Tegna Media, Lockwood Broadcast Group, Mission Broadcasting, Cox Media Group, Meredith Corporation, NPG Broadcasting et American Spirit Media.

“Le marché de la syndication a rapidement adopté la femme au foyer américaine amusante et accessible et nous ne pourrions être plus satisfaits des autorisations de stations exceptionnelles obtenues à travers le pays pour l’automne 2022”, a déclaré Chris Oldre, vice-président exécutif des ventes de contenu de Disney Platform Distribution. “Non seulement les fans dévoués de l’émission pourront revivre tout cela, mais le nouveau public pourra également regarder la famille Otto pour la première fois cinq jours par semaine.”

La course d’American Housewife s’est terminée sans cérémonie en mars après une course de cinq saisons totalisant 103 épisodes. Les cotes d’écoute de l’émission avaient chuté au fil des ans, mais elle était considérée comme un interprète fiable. Il est clair que les esprits dans les coulisses penchaient pour au moins une saison de plus, choisissant de mettre fin aux choses sur un gros cliffhanger au lieu de conclure la série avec grâce.

Cette annulation est intervenue après une saison 5 particulière, qui pourrait être considérée comme le spectacle sur ses dernières jambes ou comme une tentative de rafraîchissement créatif. Julia Butters a quitté la série à la suite de sa performance en petits groupes dans Once Upon a Time in Hollywood, avec le personnage d’Anna-Kat en cours de refonte. Giselle Eisenberg a comblé ce vide. Carly Hughes, qui jouait Angela, l’amie de Katie (Mixon), a quitté la série après avoir allégué qu’il y avait un environnement “toxique” dans les coulisses. Ali Wong est également apparu dans un nombre réduit d’épisodes à distance. De nouveaux membres de la distribution Holly Robinson Peete, Jake Choi et Jim Rash ont été ajoutés en tant que nouveaux amis de Katie pour faire bouger les choses, mais ce n’était tout simplement pas la même chose. De plus, les écrivains ont présenté un nouvel intérêt amoureux pour Taylor (Meg Donnelly), mais la romance a rapidement tourné court.

L’avenir de l’émission étant dans la syndication, cela renforce la décision des producteurs de ne pas vendre l’émission à d’autres points de vente. ABC et d’autres joueurs ne voient tout simplement pas l’avantage financier de la saison 6 de American Housewife, malheureusement.