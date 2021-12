La sitcom bien-aimée de CBS quitte Hulu le 1er janvier

Le Dick Van Dyke Show, l’une des plus grandes émissions de télévision jamais réalisées, quitte Hulu au début de la nouvelle année. Les abonnés de Hulu n’ont que jusqu’au 1er janvier pour regarder les épisodes de la série bien-aimée. Le Dick Van Dyke Show a été créé par feu Carl Reiner et a duré cinq saisons de 1961 à 1966.

Malheureusement, une fois que la série aura quitté Hulu, elle ne sera complètement disponible sur aucune plate-forme de streaming. Amazon Prime Video n’a qu’une poignée d’épisodes aléatoires de la saison 2 disponibles. Les autres saisons sont uniquement à l’achat ou à la location. Paramount + semble être le prochain lieu d’atterrissage probable de la série puisque CBS gère la distribution de l’émission. CBS et Paramount+ sont tous deux sous l’égide de ViacomCBS. Cependant, la liste de janvier 2022 de Paramount + n’inclut pas The Dick Van Dyke Show, nous devrons donc peut-être attendre quelques mois avant qu’il ne revienne sur une plate-forme de streaming. Le Dick Van Dyke Show est également disponible sous forme complète sur DVD et Blu-ray pour ceux qui aiment tellement la série qu’ils ne veulent pas s’inquiéter de quitter les plateformes de streaming.

Le Dick Van Dyke Show met en vedette Dick Van Dyke dans le rôle de l’écrivain de télévision Rob Petrie, qui travaille pour l’animateur de fiction Alan Brady (Reiner), aux côtés des co-scénaristes Sally Rogers (Rose Marie) et Buddy Sorrell (Morey Amsterdam). À la maison, Rob est marié à Laura (Mary Tyler Moore) et ils ont un fils, Ritchie (Larry Mathews). Le vrai frère de Van Dyke, Jerry Van Dyke, avait un rôle récurrent en tant que frère de Rob Stacey.

Même lorsque l’émission a été diffusée, The Dick Van Dyke Show a été salué et largement considéré comme l’une des sitcoms les plus drôles jamais réalisées. Il a remporté 15 Emmys, dont le prix de la série comique exceptionnelle chaque année de 1963 à 1966. Van Dyke a remporté des Emmys en 1964, 1965 et 1966, tandis que Moore a remporté des Emmys en 1964 et 1966. En 1996, Reiner a remporté un Emmy pour avoir joué Alan Brady dans un épisode de Mad About You.

L’émission continue d’avoir ses fans, CBS diffusant des versions colorisées d’épisodes pas plus tard qu’en mai 2021. Reiner a accepté de filmer toute la saison en noir et blanc pour réduire les coûts. Alors que certains créateurs de films et de télévision n’étaient pas satisfaits des versions colorisées de leur travail, Reiner était un des rares partisans de cette pratique. En 2018, il a déclaré à Entertainment Weekly qu’il aimait l’idée de garder le spectacle frais pour le public moderne.

« Ils sont merveilleux », a déclaré Reiner à propos des épisodes colorisés. « C’est agréable de voir les yeux noirs clignotants de Mary Tyler Moore et ses cheveux. Et Dick Van Dyke est l’être humain le plus talentueux de tous les temps. En fait, Steve Martin a dit un jour que dans tout le show business, personne n’est plus talentueux que Dick Van Dyke, et je suis d’accord avec ça. »

Les épisodes colorisés étaient « proches » des vraies couleurs, a déclaré Reiner. « Dieu merci, l’un de nos photographes à l’époque avait pris des photos de certaines pièces, donc beaucoup sont très précises, et d’autres sont assez proches », a-t-il expliqué. « C’est très satisfaisant pour les yeux. »