La sitcom bien-aimée ramenée d’entre les morts après plus d’une décennie

Party Down est de retour. Starz a officiellement commandé une nouvelle saison de la comédie classique culte plus d’une décennie après l’avoir initialement annulée, selon un récent rapport de Deadline. La série a été diffusée deux saisons entre 2009 et 2010. Elle est particulièrement remarquable pour sa liste de distribution empilée, qui comprend Adam Scott, Jane Lynch, Lizzy Caplan, Ken Marino, Martin Starr, Ryan Hansen et Megan Mullally. Le réveil inclurait tous ces noms, à l’exception de Caplan.

Party Down est une sitcom sur une équipe de restauration travaillant à Hollywood alors que tous tentent de percer dans l’industrie en tant qu’acteurs. Ils servent de la nourriture lors de fêtes de grande classe auxquelles assistent les mêmes personnes qu’ils essaient d’impressionner et entrent constamment en conflit avec le besoin de discrétion de leur travail. Au cours des années qui ont suivi la première diffusion de l’émission, la plupart des principaux membres de la distribution sont devenus plus célèbres pour d’autres travaux, mais ils ont souvent discuté de la possibilité d’un renouveau de Party Down. A l’ère du streaming, Starz a décidé de leur donner une chance.

Le renouveau comprendra six nouveaux épisodes de Party Down, rejoignant les 20 épisodes réalisés dans la série originale. Les créateurs de la série Rob Thomas, John Enbom, Paul Rudd et Dan Etheridge reviendront à la production exécutive du nouvel opus, et Scott servira également d’EP. Enmbom sera le showrunner.

La nouvelle de ce renouveau de Starz a fait surface en mars, mais c’est le feu vert officiel avec tous les documents finalisés. À l’époque, Thomas avait déclaré que le renouveau était vraiment inspiré par les retrouvailles qu’ils avaient tenues en 2019.

« Nous avons passé un si bon moment que nous voulions trouver un moyen de réunir à nouveau l’équipe », a-t-il déclaré. « Le casting est tellement occupé ces jours-ci que trouver une fenêtre où nous pouvons le faire peut nécessiter une trigonométrie, mais nous sommes déterminés à y arriver. »

Le président et chef de la direction de Starz, Jeffrey Hirsch, a ajouté : « Après plus de 10 ans, nous sommes ravis que les acteurs – dont beaucoup sont maintenant des stars extrêmement populaires et primées – reviennent pour enfiler leurs nœuds papillon roses et retourner à la fête. La demande des fans pour une reprise de Party Down est claire, et nous attendons avec impatience ce que Rob, Paul, John, Dan et maintenant Adam feront pour redonner vie à ce projet spécial et à ces personnages hilarants. »

Les deux premières saisons de Party Down sont désormais diffusées en streaming sur Hulu et sur l’application Starz. On ne sait pas encore quand la nouvelle saison pourrait être diffusée.